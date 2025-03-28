28 марта 2025 00:01 Активисты «Движения первых» из Подмосковья встретились с Владимиром Путиным 0 0 0 Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области Подмосковье

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В Национальном центре «Россия» стартовал IV съезд «Движения первых». Более двух тысяч участников из 89 регионов страны приехали, чтобы обсудить инициативы, обменяться опытом и определить направления развития движения. Московскую область на мероприятии представили 23 активиста. В день открытия их посетил и президент России Владимир Путин.

Съезд Первых — это ключевое событие года. Стартовало оно с шоу-концерта. Главной его идеей стала концепция «Дружба, как основа семьи, страны и мира».

Для гостей, участников Движения и их родителей выступили известные артисты и юные таланты. В начале церемонии гимн России вместе с залом исполнил хор Первых. В него вошли 100 человек из разных регионов.

Участницей хора от Подмосковья стала активистка «Движения Первых» из Орехово-Зуево Дарья Кондрашова. Кроме того, девушка вместе с другими хористами исполнила песню «Миллион голосов» на одной сцене с Полиной Гагариной. Министерство информации и молодежной политики МО передает, что в рамках съезда прошло заседание наблюдательного совета движения. Его председателем стал президент России Владимир Путин.

Глава государства пообщался с детьми, их родителями и наставниками Движения. К президенту обратилась Дарья Демянчук из Реутова. Она рассказала о деятельности Юнармии, о том, в каких мероприятиях она участвует вместе со своими друзьями и как поддерживает участников СВО.

«Когда началась специальная военная операция, я поняла, что мой долг — это помощь нашим солдатам в тылу. Как гражданка своей страны, я стараюсь делать все, что в моих силах, для победы: собираю гуманитарную помощь, обучаю ребят делать сухой душ, блиндажные свечи. Также мы пишем письма нашим солдатам», — отмечала Дарья. Участие в съезде приняли и другие подмосковные ребята. Так, например, Дарина Лизунова из Солнечногорска стала лицом всего региона. Она представляла национальный костюм. Сергей Акулов из Балашихи модерировал закрытую пресс-конференцию с подписанием дорожной карты по развитию школьных театров.

Председатель «Движения Первых» Московской области Анастасия Бочарова подытожила, что все мероприятия съезда направлены на единство, развитие и сплочение. Благодаря ним удается не только погружаться в экосистему Первых, но и решать действительно важные вопросы.