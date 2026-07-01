Сегодня 15:44 Иван Охлобыстин провел встречу с молодежью в Красногорске 0 0 0 Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области Подмосковье

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В Красногорске состоялся паблик-ток с актером, режиссером и сценаристом Иваном Охлобыстиным. Встреча прошла в рамках четвертого сезона проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области «Мы будущее. Сила смыслов» и собрала около тысячи школьников, студентов, волонтеров и активистов молодежных организаций.

Проект реализуют с 2023 года. За это время он объединил более 15 тысяч молодых жителей региона. «Мы приглашаем на встречи лидеров общественного мнения из самых разных сфер — от журналистики и бизнеса до кино и волонтерства. Сегодня в Красногорске нашим гостем стал Иван Охлобыстин — человек с активной гражданской позицией, который не только создает кино, но и лично возит гуманитарную помощь на передовую», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области 1/3 Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области 2/3 Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области 3/3

Во время встречи артист рассказал о своем жизненном пути, службе в армии, работе в кино и периоде, когда он был священником. Отдельное внимание Иван уделил семье, отметив, что супруга и шестеро детей являются для него главной опорой.

Значительная часть разговора была посвящена гуманитарной деятельности. Актер рассказал, что с 2014 года регулярно посещает Донбасс с гуманитарными миссиями, участвует в сборах проекта Народного фронта «Все для Победы!» и помогает доставлять военнослужащим технику, автомобили и необходимое оборудование. Он также вспомнил, что в 2023 году во время одной из поездок получил пулевое ранение, попав под обстрел, однако продолжил свою работу. За вклад в поддержку жителей новых регионов Ивана Охлобыстина наградили орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Говоря о творчестве, актер признался, что особенно любит сказки, назвав их высшей формой художественного искусства. Он также поделился историями со съемок фильма «Простоквашино», где исполнил роль почтальона Печкина.

Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области 1/2 Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области 2/2

Участники встречи задавали вопросы о профессии, жизненных ценностях и поиске своего пути. Своим кумиром актер, не раздумывая, назвал главу России Владимира Путина.

«Я как доверенное лицо, порядочный человек, если я голосую, я буду топить до последнего», — подчеркнул Иван Охлобыстин. Артист признался, что ему было очень приятно поговорить с молодежью. «Уверяю вас, что в этой жизни возможно абсолютно все! Если вам кто-то сказал, что что-то невозможно, он врет. Главное — не забывать, что счастлив только благодарный. И верьте в себя!» — отметил Охлобыстин. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».