Аэрокосмические классы и физтех-образование. Как поступить в лицей «Авиатика»

Успешную карьеру в авиации теперь можно выстроить с детского сада. В Подмосковье открылся инженерно-технический лицей «Авиатика». Чему и как там учат, рассказал 360.ru директор школы Андрей Иванов.

Лицей начали строить по нацпроекту «Образование» в 2022 году. Поддержку в создании и реализации оказывали Министерство образования Московской области и губернатор Андрей Воробьев. Благодаря ним школа получилась по-настоящему уникальной, она рассчитана на 2200 ребят. Строился лицей как комплекс, то есть через дорогу рядом есть современный садик на 330 мест. Лицей внутри В лицее очень много внутренних больших пространств и рекреаций. У классов нет кирпичных стен — все стеклянные. Четыре спортивных зала: два малых и два больших. В них проводятся не только занятия, но и мероприятия, лицейские и общегородские. Также в школе оборудовали большую медиазону, огромный актовый зал на 600 мест, где проводятся различные мероприятия и театральные спектакли. Для ребят также работает библиотека с читальным залом. «Пространство разделено на несколько кластеров — для младших, средних и старших классов. Для каждого отдельные входы и раздевалки. Много специализированных кабинетов с современным оборудованием», — отметил Андрей Иванов.

Фото: Инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне / Медиасток.рф

Территория тоже очень большая. Благодаря губернатору и главе города Анне Кротовой построили дорогу к школе, современные парковки, автобусные стоянки и большую парковку для родителей. До учебного учреждения ходят четыре маршрута, два новых возят детей из удаленных концов Лобни. Также школе подарили два автобуса, которые начнут подвозить младшеклассников с 1 сентября.

Почему «Авиатика»? Рядом с Лобней находится Шереметьево, и большинство жителей — работники «Аэрофлота» и аэропорта. Поэтому логично было построить именно здесь такой лицей. Название «Авиатика» зависит напрямую, потому что и сам город связан с авиацией. Партнерство с вузами В партнерах лицея такие вузы, как МФТИ, Менделеевка, МАИ, МИД, потому что учащиеся мечтают в них поступить после окончания школы. В разговоре директор обратил внимание, что с этого года в лицее появится четыре физтех-класса. Это два первых — в них ребята с помощью различной игровой деятельности уже будут создавать небольшие проекты, связанные с авиацией, моделированием. Их программу разработал сам Физтех. Откроется такой же пятый и два математических — пятый и седьмой по программе Минобразования Московской области.

Фото: Инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне / Медиасток.рф

Все 10-е классы, 11-е — это профильные классы, куда поступают подростки, мотивированные на выбор будущей профессии. Ребята будут выезжать на базы вузов, защищать там свои проекты и знакомиться с факультетами, где захотят учиться. При вузах есть технопарки, которые могут обеспечить детям этот интерес, возможность не только получить какие-то теоретические знания, но и в том числе попробовать что-то сделать своими собственными руками.

Гуманитарное образование В школе есть медиаклассы. Дело в том, что существует потребность не только в специалистах, которые умеют летать или ремонтировать самолеты, но и в тех, кто мог бы популяризировать эти профессии, грамотно рассказывать о работе предприятий и людей. Поэтому гуманитарный профиль тоже развит, дети участвуют в различных мероприятиях. Недавно совсем они заняли четвертое место в региональном конкурсе видеороликов. Также ученики занимаются в театральных студиях. Дополнительные возможности для детей По нацпроекту «Образование» не только строят новые школы, но и открывают новые возможности для учащихся, которые нацелены раскрывать потенциал ребят, дают возможность проявить себя в разных направлениях. В лицее дети не только углубленно занимаются математикой, но и прекрасно танцуют и поют. Есть театральная студия, спортивные секции, реализуется проект «Самбо в школе», есть татами, где можно заниматься единоборствами.

Фото: Инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне / Медиасток.рф

«Существует спортивный класс, баскетболисты оттуда выступают на соревнованиях Московской области, Российской Федерации. Практически все, чем заинтересован ребенок, все, где он может себя проявить, можно реализовать в стенах одной школы. Не нужно никуда ездить», — добавил директор.

Также комплекс позволяет обеспечивать практически безбарьерный переход детей из детского сада в школу не только из-за шаговой доступности, но и преемственности в образовании. Ученики ходят к дошкольникам и там проводят различные мероприятия. Такая система позволяет вести ребенка, выявлять его способности, наклонности, в том числе профилировать его. Центр детских инициатив Есть огромное количество детей, позитивных и креативных. Они стремятся не только принять участие в управлении самой школой, но и проводить какие-то самостоятельные мероприятия. В центре бурлит жизнь, там работает «Движение первых». Ребята встречаются с интересными людьми, например, с ветеранами или участниками СВО. Для многих детей это очень важно, потому что их родители с этим связаны: они находятся в зоне боевых операций или помогают. Школьники активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Например, в кабинетах технологии большая группа детей делает окопные свечи, другие плетут сети.

Фото: Инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне / Медиасток.рф

Как попасть в лицей? В лицей принимают всех детей, однако в профильных классах существует конкурс, подчеркнул директор Иванов. Во-первых, он нужен, чтобы увидеть мотивацию ребенка, а во-вторых, чтобы оценить, сможет ли ученик справляться с повышенной нагрузкой для углубленного изучения предмета. Должно быть и твердое знание основных дисциплин, это позволит быстрее освоиться, а также перераспределить время. Миссия «Авиатики» Лицей старается развивать всесторонних личностей с помощью проектной деятельности. В нем есть кафедры по различным направлениям. Уделяется внимание и патриотическому воспитанию, в него вовлечены почти 100% учащихся. Также акцент делается на цифровое образование, финансовую грамотность, потому что это современные инструменты, очень важные для будущего. Задача, по словам Иванова, одна — воспитать человека, ответственного за судьбу будущего поколения и своей страны. Гражданина, который мог бы в любых обстоятельствах быть самодостаточным. Чтобы он понимал, в чем состоит смысл его жизни, а его усилия были связаны с идеей развития России. Ребята должны строить что-то новое, создавать и генерировать новые идеи, двигать прогресс и быть хорошими людьми.