Аэрокосмические классы и физтех-образование. Как поступить в лицей «Авиатика»
Директор лицея «Авиатика» Иванов: мы хотим воспитать самодостаточных людей
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Успешную карьеру в авиации теперь можно выстроить с детского сада. В Подмосковье открылся инженерно-технический лицей «Авиатика». Чему и как там учат, рассказал 360.ru директор школы Андрей Иванов.
Лицей начали строить по нацпроекту «Образование» в 2022 году. Поддержку в создании и реализации оказывали Министерство образования Московской области и губернатор Андрей Воробьев. Благодаря ним школа получилась по-настоящему уникальной, она рассчитана на 2200 ребят. Строился лицей как комплекс, то есть через дорогу рядом есть современный садик на 330 мест.
Лицей внутри
В лицее очень много внутренних больших пространств и рекреаций. У классов нет кирпичных стен — все стеклянные. Четыре спортивных зала: два малых и два больших. В них проводятся не только занятия, но и мероприятия, лицейские и общегородские. Также в школе оборудовали большую медиазону, огромный актовый зал на 600 мест, где проводятся различные мероприятия и театральные спектакли. Для ребят также работает библиотека с читальным залом.
«Пространство разделено на несколько кластеров — для младших, средних и старших классов. Для каждого отдельные входы и раздевалки. Много специализированных кабинетов с современным оборудованием», — отметил Андрей Иванов.
Территория тоже очень большая. Благодаря губернатору и главе города Анне Кротовой построили дорогу к школе, современные парковки, автобусные стоянки и большую парковку для родителей. До учебного учреждения ходят четыре маршрута, два новых возят детей из удаленных концов Лобни. Также школе подарили два автобуса, которые начнут подвозить младшеклассников с 1 сентября.
Почему «Авиатика»?
Рядом с Лобней находится Шереметьево, и большинство жителей — работники «Аэрофлота» и аэропорта. Поэтому логично было построить именно здесь такой лицей. Название «Авиатика» зависит напрямую, потому что и сам город связан с авиацией.
Партнерство с вузами
В партнерах лицея такие вузы, как МФТИ, Менделеевка, МАИ, МИД, потому что учащиеся мечтают в них поступить после окончания школы.
В разговоре директор обратил внимание, что с этого года в лицее появится четыре физтех-класса. Это два первых — в них ребята с помощью различной игровой деятельности уже будут создавать небольшие проекты, связанные с авиацией, моделированием. Их программу разработал сам Физтех.
Откроется такой же пятый и два математических — пятый и седьмой по программе Минобразования Московской области.
Все 10-е классы, 11-е — это профильные классы, куда поступают подростки, мотивированные на выбор будущей профессии. Ребята будут выезжать на базы вузов, защищать там свои проекты и знакомиться с факультетами, где захотят учиться. При вузах есть технопарки, которые могут обеспечить детям этот интерес, возможность не только получить какие-то теоретические знания, но и в том числе попробовать что-то сделать своими собственными руками.
Гуманитарное образование
В школе есть медиаклассы. Дело в том, что существует потребность не только в специалистах, которые умеют летать или ремонтировать самолеты, но и в тех, кто мог бы популяризировать эти профессии, грамотно рассказывать о работе предприятий и людей. Поэтому гуманитарный профиль тоже развит, дети участвуют в различных мероприятиях. Недавно совсем они заняли четвертое место в региональном конкурсе видеороликов. Также ученики занимаются в театральных студиях.
Дополнительные возможности для детей
По нацпроекту «Образование» не только строят новые школы, но и открывают новые возможности для учащихся, которые нацелены раскрывать потенциал ребят, дают возможность проявить себя в разных направлениях.
В лицее дети не только углубленно занимаются математикой, но и прекрасно танцуют и поют. Есть театральная студия, спортивные секции, реализуется проект «Самбо в школе», есть татами, где можно заниматься единоборствами.
«Существует спортивный класс, баскетболисты оттуда выступают на соревнованиях Московской области, Российской Федерации. Практически все, чем заинтересован ребенок, все, где он может себя проявить, можно реализовать в стенах одной школы. Не нужно никуда ездить», — добавил директор.
Также комплекс позволяет обеспечивать практически безбарьерный переход детей из детского сада в школу не только из-за шаговой доступности, но и преемственности в образовании. Ученики ходят к дошкольникам и там проводят различные мероприятия. Такая система позволяет вести ребенка, выявлять его способности, наклонности, в том числе профилировать его.
Центр детских инициатив
Есть огромное количество детей, позитивных и креативных. Они стремятся не только принять участие в управлении самой школой, но и проводить какие-то самостоятельные мероприятия. В центре бурлит жизнь, там работает «Движение первых».
Ребята встречаются с интересными людьми, например, с ветеранами или участниками СВО. Для многих детей это очень важно, потому что их родители с этим связаны: они находятся в зоне боевых операций или помогают. Школьники активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Например, в кабинетах технологии большая группа детей делает окопные свечи, другие плетут сети.
Как попасть в лицей?
В лицей принимают всех детей, однако в профильных классах существует конкурс, подчеркнул директор Иванов. Во-первых, он нужен, чтобы увидеть мотивацию ребенка, а во-вторых, чтобы оценить, сможет ли ученик справляться с повышенной нагрузкой для углубленного изучения предмета. Должно быть и твердое знание основных дисциплин, это позволит быстрее освоиться, а также перераспределить время.
Миссия «Авиатики»
Лицей старается развивать всесторонних личностей с помощью проектной деятельности. В нем есть кафедры по различным направлениям. Уделяется внимание и патриотическому воспитанию, в него вовлечены почти 100% учащихся. Также акцент делается на цифровое образование, финансовую грамотность, потому что это современные инструменты, очень важные для будущего.
Задача, по словам Иванова, одна — воспитать человека, ответственного за судьбу будущего поколения и своей страны. Гражданина, который мог бы в любых обстоятельствах быть самодостаточным. Чтобы он понимал, в чем состоит смысл его жизни, а его усилия были связаны с идеей развития России.
Ребята должны строить что-то новое, создавать и генерировать новые идеи, двигать прогресс и быть хорошими людьми.