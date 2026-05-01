840 кандидатов заявили о желании участвовать в предварительном голосовании ЕР

О желании участвовать в предварительном голосовании «Единой России» заявили 840 кандидатов, среди них — глава Балашихи Сергей Юров. Он является секретарем местного отделения ЕР и планирует избираться в Госдуму. Конкуренция на предстоящих выборах высокая, подавляющее большинство кандидатов новые в политике лица. Депутатский корпус Подмосковья может значительно обновиться.

Юров с отличием окончил МГТУ имени Баумана по специальности ракетостроение, а также Московский университет по направлению государственное и муниципальное управление. Свой путь он начал в 2003 году в информационно-аналитическом отделе администрации Реутова. В 2014 году стал главой Реутова и самым молодым руководителем города в Подмосковье. В 2017 году Юров стал главой Балашихи. Под его руководством в округе реализовали множество инфраструктурных проектов, открыли новые школы и детские сады, построили современные медицинские спортивные объекты, отремонтировали дороги. Юров отметил, что долгое время жил в Реутове и хорошо знает территорию Реутова и Балашихи. Понимает и знает проблемы городских округов, а также стоящие перед органами самоуправления задачи.

«И сегодня понимаю, что в случае, если моя кандидатура будет поддержана сначала однопартийцами во время предварительного голосования, и далее будет поддержана нашими гражданами, жителями городских округов Балашихи и Реутова, смогу использовать и свой опыт, знания территории и возможности, уже работая на федеральном уровне, для дальнейшего улучшения жизни жителей наших городских округов», — подчеркнул Юров. Еще одним участником предварительного голосования стал заместитель руководителя «Молодой гвардии» в Подмосковье 25-летний Алексей Кожухалов. Он стал активистом организации в 15 лет, а в 2021 году — муниципальным депутатом в Лобне. Кожухалов отметил, что намерен продолжать начатое дело, поэтому идет на праймериз «Единой России».

Кожухалов регулярно организует гуманитарные конвои в зону СВО. В сентябре 2022 года работал волонтером на референдуме в Мариуполе, запустил просветительский проект «Касается каждого», в рамках которого организовали локальное производство FPV-дронов для нужд фронта. «„Единая Россия“ — это партия власти, и мы должны понимать, что люди, которые представляют нашу партию, должны соответствовать всем требованиям, всем компетенциям и навыкам. Поэтому предварительное голосование — тот дополнительный необходимый фильтр, который нашей партии нужен», — отметил Кожухалов. Ветеран СВО из Орехова-Зуева Дмитрий Лемешко планирует избираться в Московскую областную думу. За плечами Лемешко — служба на Кавказе и в зоне СВО.

«Большую часть своей жизни я поработал на транспорте, работал на Московской железной дороге, а также в Московском метрополитене. В 2023 году отказался от брони, подписал контракт с Минобороны, пошел на СВО. В 2024 году, получив тяжелое ранение, был демобилизован», — рассказал кандидат. При выполнении боевого задания Лемешко подорвался на мине, результатом чего стала ампутация ноги. За участие в спецоперации его наградили медалью «За отвагу». После возвращения к мирной жизни нашел себя в образовании — работает преподавателем в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме. «Я принял решение принять участие в предварительном голосовании партии „Единой России“. Хотел бы более серьезно заняться вопросом среднепрофессионального образования. Также считаю важным развивать сотрудничество учебных заведений с предприятиями, чтобы студент, приходя на работу, был полностью готов к занимаемой должности», — поделился Лемешко.

Конкурс на предстоящих выборах в среднем шесть человек на место, более 75% кандидатов — новички в политике. Более 130 кандидатов — представители реального сектора экономики, промышленных предприятий и бизнеса. Около половины — отраслевых сообществ, медики, педагоги, социальные работники. При этом примерно 50% кандидатов — женщины, 45 кандидатов праймериз — это действующие военнослужащие или ветераны спецоперации. Регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России» продлится до 29 мая. Голосование пройдет с 25 по 31 мая. Жители региона выберут тех, кто будет представлять «Единую Россию» в сентябре на выборах в Госдуму и Мособлдуму.