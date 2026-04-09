Зима вернулась: пик похолодания в Москве придется на ближайшие часы

Погода в столичном регионе приготовила неприятный сюрприз: вслед за апрельским теплом пришли холод, мокрый снег и гололедица. Почему весна так резко сменила курс на зиму и чего ждать от ближайших дней — в материале 360.ru.

Пик похолодания уже близко

«В столичном регионе, по уточненным данным, финал недели пойдет по более мягкому варианту метеоусловий, чем предполагалось ранее, однако пик похолодания придется на ближайшие 24 часа, а значит, такие зимние атрибуты погоды, как снег и гололедица, с прогностической повестки не снимаются», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве сейчас +3,8. Небо полностью закрыто облаками. Идет дождь, а на севере области — в Клину — уже выпал снег. Ветер северо-восточный, пять метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Влажность — 91%. Атмосферное давление — 746 миллиметров ртутного столба.

Кратковременные осадки в виде дождя, местами — с мокрым снегом останутся в столице до конца дня. Температура составит +1…+3 градусов. Это на восемь градусов ниже апрельской нормы.

Что будет в пятницу

В пятницу холодное влияние циклона сохранится. Его центр смещается к Москве, так что метеоусловия только ухудшатся.

Будет пасмурно с осадками в смешанном виде — то дождь, то снег. Ночью синоптик пообещал похолодание до -3 градусов.

«В результате заморозков и фактических дождей ожидается такое опасное явления погоды, как гололедица толщиной от одного до девяти миллиметров. Особенно скользко будет в Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Калужской областях», — сообщил Тишковец.

Где будет особенно скользко

Синоптик предупредил, что в ночь с четверга на пятницу нулевая изотерма — линия распределения тепла — сдвинется к югу на 400-500 километров. Она пройдет через юг Центральной России, север Черноземья, Верхневолжье, Волго-Вятский регион и Средний Урал.

Такие возвраты зимы для апреля считаются обычными и могут случаться вплоть до начала мая, рассказал Тишковец. Автомобилистам и пешеходам он посоветовал быть осторожнее на дорогах в ближайшие дни.