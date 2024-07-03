Выпуск косметики и парфюмерии в Москве за пять месяцев вырос более чем на четверть

Выпуск мыла, парфюмерных и косметических средств в Москве за пять месяцев вырос на 26,5%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За пять месяцев Москва увеличила производство мыла и моющих средств в натуральном выражении в 2,5 раза, духов более чем в 4,5 раза, средств для ухода за кожей лица на 45,2%, средств для макияжа на 14%», — рассказал он.

Например, одно из старейших столичных предприятий — косметическая фабрика «Свобода» — наладило производство масок для лица с каолином. Этот компонент поглощает избыточные выделения сальных желез, не вызывает раздражения, отбеливает, подтягивает и стимулирует кровообращение кожи.

«Наша новая линейка традиционно отличается высоким качеством и на данный момент мы получаем положительные отзывы о данной продукции. При позитивной динамике объемы выпуска этой линейки будут увеличиваться», — заявил гендиректор фабрики Евгений Пантелеев.

Он также отметил, что в августе 2023 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал фабрике часть затрат на уплату процентов по кредитному договору. Сегодня предприятие выпустило уже 30 тысяч тюбиков, производственные мощности позволяют изготавливать не менее 38 тысяч штук ежедневно.

Другая столичная компания — BAZÉ Professional — в конце 2023 года разработала новую серию продукции, в которую входят кремы, жидкие патчи, гели и многое другое. За первый квартал 2024 года предприятию удалось выпустить почти 16 тонн средств по уходу за кожей лица, или свыше 120 тысяч единиц продукции в новом для себя сегменте.

Ранее компания «Олбо» разработала и внедрила технологию производства импортозамещающих материалов для окрашивания гель-лаков. Предприятие планирует производить 12 тонн продукции в год.

Всего в Москве работают более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.