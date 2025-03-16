Москва поддержала предприятия медицины и фармакологии более чем на 90 млрд рублей

С 2022 года финансовой поддержкой столицы воспользовались 19 предприятий сферы медицины и фармакологии. Благодаря льготным инвестиционным кредитам они приобретут около 300 единиц оборудования и организуют больше пяти тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что выпуск лекарств в Москве в январе вырос на 12,3%. Ликсутов уточнил, что по поручению главы города поддерживает локализацию фармацевтических производств и предоставляет компаниям свыше 20 мер поддержки.

«Москва становится одним из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли», — подчеркнул он.

Предприятия медицины и фармакологии благодаря программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли уже свыше 90 миллиардов рублей на проекты развития, что составило около 40% от общего объема льготных инвестиционных кредитов.