Москва поддержала предприятия медицины и фармакологии более чем на 90 млрд рублей
С 2022 года финансовой поддержкой столицы воспользовались 19 предприятий сферы медицины и фармакологии. Благодаря льготным инвестиционным кредитам они приобретут около 300 единиц оборудования и организуют больше пяти тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что выпуск лекарств в Москве в январе вырос на 12,3%. Ликсутов уточнил, что по поручению главы города поддерживает локализацию фармацевтических производств и предоставляет компаниям свыше 20 мер поддержки.
«Москва становится одним из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли», — подчеркнул он.
Предприятия медицины и фармакологии благодаря программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли уже свыше 90 миллиардов рублей на проекты развития, что составило около 40% от общего объема льготных инвестиционных кредитов.
Одним из получателей поддержки от города стала компания «Биннофарм Групп». Ей предоставили компенсацию части процентов по инвесткредиту в размере 1,5 миллиарда рублей. Сегодня на предприятии идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител. Первыми российский рынок выйдут препараты для лечения ревматоидного артрита и остеопороза.
«Привлеченные средства компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.
Для получения средств по льготной ставке необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. В 2025 году максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с трех до пяти миллиардов рублей, а срок льготного кредитования — с трех до пяти лет.