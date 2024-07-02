Владимир Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в столице

Инвесторы восстановят три исторических здания в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам чиновника, по результатам торгов по программе «1 рубль за квадратный метр в год» предприниматели арендуют у городских властей семь исторических зданий за пределами Центрального административного округа Москвы. Три здания общей площадью около тысячи квадратных метров инвесторам предстоит отреставрировать.

«Они находятся на востоке, юге и юго-востоке столицы. Это деревянный дом купца Виноградова, водоемная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и дом купца Бавыкина», — уточнил Ефимов.

После завершения работ в исторических зданиях инвесторы смогут перейти на льготную ставку аренды.

Еще два договора заключили по программе аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии — эти здания имеют свободное назначение. По одному договору в историческом здании планируется разместить гостиницу.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по этой программе инвесторы уже восстановили четыре исторических здания площадью более 2,8 тысячи квадратных метров за пределами ЦАО.

«Это Екатерининский дворец на Госпитальной площади, бывший доходный дом Горбунова на улице Девятая Рота, Хорошевский конный завод на Таманской улице, а также чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде. Сейчас предприниматели переведены на ставку один рубль за квадратный метр в год», — рассказал министр.

Всего по программе для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, заключен 31 договор аренды. Согласно еще трем договорам аренды исторических зданий, они будут использоваться в качестве гостиниц.

Программа аренды объектов культурного наследия «1 рубль за квадратный метр в год» действует в Москве с 2012 года. С 2022 года власти столицы начали выставлять на торги здания для размещения гостиниц, среди которых также есть памятники архитектуры. Для участия в программе инвесторы должны выиграть специальные торги по аренде и провести реставрационные работы.