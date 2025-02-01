В Зеленограде ввели в эксплуатацию по программе МПТ логистический комплекс почти на 700 рабочих мест

В районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы завершили строительство логистического комплекса. Его возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Город стремится к сокращению маятниковой миграции и помогает бизнесу организовывать новые рабочие места рядом с жилыми районами», — сказал он.

Гарбузов подчеркнул, что объект в Крюкове предназначен для комплексного оказания услуг по логистике.

«Его площадь составляет свыше 34 тысяч квадратных метров, трудоустроиться туда смогут почти 700 жителей столицы», — уточнил он.

Логистический парк расположился рядом со станцией «Крюково» МЦД-3. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта по созданию МПТ город заключил в 2024 году.

Управляющий партнер компании Parametr Александр Манунин напомнил, что исторически Зеленоградский административный округ считают одной из привлекательных и востребованных территорий для реализации индустриально-логистической недвижимости. Здесь много научных и производственных предприятий, которым нужны современные и качественные пространства для работы.

«Логистический комплекс не только имеет универсальную конфигурацию площадей, которая подходит для бизнеса разного формата, но и отвечает всем архитектурным и эстетическим современным требованиям», — сказал он.