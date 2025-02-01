В Зеленограде ввели в эксплуатацию по программе МПТ логистический комплекс почти на 700 рабочих мест
В районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы завершили строительство логистического комплекса. Его возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Город стремится к сокращению маятниковой миграции и помогает бизнесу организовывать новые рабочие места рядом с жилыми районами», — сказал он.
Гарбузов подчеркнул, что объект в Крюкове предназначен для комплексного оказания услуг по логистике.
«Его площадь составляет свыше 34 тысяч квадратных метров, трудоустроиться туда смогут почти 700 жителей столицы», — уточнил он.
Логистический парк расположился рядом со станцией «Крюково» МЦД-3. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта по созданию МПТ город заключил в 2024 году.
Управляющий партнер компании Parametr Александр Манунин напомнил, что исторически Зеленоградский административный округ считают одной из привлекательных и востребованных территорий для реализации индустриально-логистической недвижимости. Здесь много научных и производственных предприятий, которым нужны современные и качественные пространства для работы.
«Логистический комплекс не только имеет универсальную конфигурацию площадей, которая подходит для бизнеса разного формата, но и отвечает всем архитектурным и эстетическим современным требованиям», — сказал он.
В Зеленограде по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяют качеству промышленно-деловой инфраструктуры. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что его ведомство контролировало строительство объекта на всех этапах. Комплекс построили за 14 месяцев на участке в 8,7 гектара.
«Всего за это время провели шесть выездных проверок. В результате итогового мероприятия оформлено заключение о соответствии возведенного здания требованиям проектной документации, после чего комитет выдал застройщику разрешение на его ввод в эксплуатацию», — пояснил он.
Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют уже пятый год, с 2020-го. Она охватила практически все районы Москвы. Столичное правительство заключило более 140 соглашений с инвесторами, по ним запланировано строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости: новых промпредприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, спортивных, культурных и образовательных учреждений. Практически во всех отраслях экономики города благодаря реализации соглашений появится порядка 305 тысяч новых рабочих мест, в это вложат более 2,2 триллиона рублей.
Застройщикам предлагают подать заявку для участие в программе через Инвестиционный портал Москвы.