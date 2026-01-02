В столице изменились тарифы на проезд в городском транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте в Москве проиндексировали с 2 января. Эта мера необходима, чтобы скомпенсировать подорожание электроэнергии и топлива, а также общую инфляцию.

Самым выгодным способом оплаты по-прежнему остается биометрия, одна поездка по которой стоит 71 рубль. Это на 12 рублей дешевле, чем оплачивать банковской картой. Биометрию способны распознавать все турникеты в метро и МЦК.

Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 3,5 рубля. Кроме того, пересадки между метро, МЦК и МЦД остаются бесплатными. Также с прошлого года пассажиры могут оплачивать проезд картами «Тройка» по тарифу «Кошелек» или абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней и на автобусных маршрутах проекта «Москва–Область», связывающих Москву с областью.

Абонементы на проезд остаются самыми доступными среди крупных городов России. Кроме того, проездные билеты для учащихся остаются самыми доступными среди других российских городов-миллионников. При этом, приобретая проездные, московские школьники и студенты могут воспользоваться еще и железнодорожным транспортом.

Также со 2 января изменилась стоимость проезда на регулярных речных маршрутах. Летом проезд при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету «Кошелек» — 330 и 500 рублей, а по биометрии — 230 и 400 соответственно.

Зимой проезд в выходные будет стоить 170 рублей по банковской карте и 145 по «Кошельку» или биометрии. Поездки по «Единому» на 30, 90 и 365 дней на речных маршрутах по‑прежнему включены в стоимость.

Все средства от оплаты проезда пойдут на дальнейшее развитие транспорта. В 2026 году в Москве планируют открыть первый участок Рублево-Архангельской линии метро, запустить второй трамвайный диаметр и 50 новых автобусных маршрутов проекта «Москва-Область» в Подмосковье.

Кроме того, планируется закупить 350 вагонов метро «Москва-2026», новые электробусы, электропоезда для Ярославского направления, а также завершить обновление трамвайного парка.