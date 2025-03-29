В столичном Солнцеве строят жилой комплекс на 357 квартир

Новый жилой комплекс на 357 квартир с готовой улучшенной отделкой возводят в районе Солнцево Западного административного округа Москвы по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что строительная площадка находится на Боровском проезде на земельном участке 1/5. Это район с развитой городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности от жилого комплекса находятся станции метро и станция МЦД.

«Общая площадь новостройки составит почти 43 тысячи квадратных метров. В ней предусмотрено 357 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты. А первые этажи сделают нежилыми — на них можно будет открыть объекты социально-бытового назначения. Жилой комплекс расположен в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. Так, в пешей доступности находятся станция метро „Солнцево“ и станция Солнечная четвертого Московского центрального диаметра. В настоящее время завершается возведение надземной части жилого комплекса», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Придомовую территорию комплексно благоустроят. Для жильцов оборудуют площадки для активного отдыха. На участке высадят деревья и кустарники. Для обеспечения безопасности жителей во дворе установят камеры видеонаблюдения и фонари.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что задействованные в строительстве домов по программе реновации компании-девелоперы начали использовать префаб-технологии.

Программу реновации в Москве запустили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение жильцов более пяти тысяч домов в новые благоустроенные квартиры с качественной современной отделкой. Собянин поручил увеличить темпы реализации программы вдвое. Это решение вывело российскую столицу в лидеры по объемам строительства и в реализации целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».