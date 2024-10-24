В ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпуск адаптивной одежды и обуви для ветеранов СВО

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» заняты разработкой высокотехнологичной продукции для социально значимых проектов. Одним из них стало создание линейки адаптивной одежды для ветеранов спецоперации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что один из приоритетов московского правительства — повышение качества жизни горожан, а маломобильные группы населения находятся в зоне особого внимания.

«Эта задача решается в том числе за счет насыщения рынка отечественной инновационной продукцией — современными лекарственными средствами, медицинским оборудованием, передовыми технологиями и IT-решениями. Суммарно компании ОЭЗ „Технополис Москва“ произвели медицинской и фармацевтической продукции на 90,3 миллиарда рублей», — отметил Гарбузов.

Линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО, которые находятся на реабилитации, разработала компания-резидент «Ортомода». Она специализируется на производстве такой одежды и ортопедической обуви как массового, так и индивидуального пошива.