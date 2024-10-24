В ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпуск адаптивной одежды и обуви для ветеранов СВО
Компании ОЭЗ «Технополис Москва» заняты разработкой высокотехнологичной продукции для социально значимых проектов. Одним из них стало создание линейки адаптивной одежды для ветеранов спецоперации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что один из приоритетов московского правительства — повышение качества жизни горожан, а маломобильные группы населения находятся в зоне особого внимания.
«Эта задача решается в том числе за счет насыщения рынка отечественной инновационной продукцией — современными лекарственными средствами, медицинским оборудованием, передовыми технологиями и IT-решениями. Суммарно компании ОЭЗ „Технополис Москва“ произвели медицинской и фармацевтической продукции на 90,3 миллиарда рублей», — отметил Гарбузов.
Линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО, которые находятся на реабилитации, разработала компания-резидент «Ортомода». Она специализируется на производстве такой одежды и ортопедической обуви как массового, так и индивидуального пошива.
Гендиректор предприятия Наталия Волкова отметила, что при создании продукции для ветеранов спецоперации учли их возраст, образ жизни, особенности полученных травм и врачебные рекомендации. Для производства одежды и обуви использовали инновационные материалы и применяли конструктивные решения, чтобы получить идеально подходящие каждому изделия.
«Большинство нашей продукции изготавливается по индивидуальному заказу. Сегодня мы классифицировали различные виды деформаций, заболеваний и ограничений деятельности, с которыми сталкиваются ветераны, и готовы запустить массовое производство адаптивной одежды», — рассказала Волкова.
По ее словам, из-за определенных физиологических особенностей большей части производства необходим индивидуальный подход.
При изготовлении обуви для ветеранов СВО применяют специальные конструктивные элементы. Благодаря им фиксация на протезе получается более удобной. Компания также производит реабилитационную обувь для тех, кому установили аппарат Илизарова.
Специалисты ездят в госпитали, реабилитационные центры и проводят онлайн-консультации для удобства ветеранов спецоперации.
Резиденты ОЭЗ Москвы получают поддержку от города — налоговые льготы и таможенные преференции. Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что для обладающих таким статусом компаний в 10 раз снижают налог на прибыль, обнуляют налоговые платежи на землю, имущество и транспорт.
«С начала деятельности ОЭЗ столицы резидентам предоставлено 13,2 миллиарда рублей налоговых льгот, из них 12,7 миллиарда приходится на бюджет Москвы», — подчеркнул он.