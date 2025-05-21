21 мая 2025 19:53 В Новой Москве организуют детское пространство по мотивам сказок Льюиса Кэрролла 0 0 0 Фото: группа «Самолет» Москва

Дети

Москва

В ЖК «Остафьево» от группы компаний «Самолет», который находится на территории Новой Москвы, откроют многофункциональное игровое пространство «Алиса в Стране чудес». Вдохновением для тематического плейхаба площадью в 0,4 гектара стали культовые сказки Льюиса Кэрролла.

Подобная площадка — второе по счету детское игровое пространство такого масштаба в жилкомплексе. Она станет ярким центром притяжения для детей и взрослых всего района. Открыть плейхаб планируют летом 2025 года. Территорию пространства разделят на восемь смысловых зон. Каждая связана с главами из сказок про приключения Алисы в Стране чудес и в Зазеркалье — от «Мира на шахматной доске» и «В гостях у Шляпника» до «Погони за Кроликом».

Фото: группа «Самолет»

Площадку спроектировали как игровой маршрут, элементы которого развивают творческие способности, логику и моторику детей. Ее вход организовали через зеркальные арт-объекты и инсталляции, символизирующие переход из реальности современного города в волшебный мир Зазеркалья.

Центральным элементом комплекса станет многоуровневый веревочный парк «Сказочный лес» — доминанта всего пространства. Он рассчитан на детей 7-12 лет. На площадке шесть башен из лиственницы соединили канатными мостами, пошаговыми тропами и лазательными сетками. Сами башни стали олицетворением шахматных фигур и будут ареной для игровых поединков и приключений. Для самых маленьких — детей до трех лет — предусмотрели мягкую и безопасную зону «В гостях у Белой Королевы» с песочницами, сенсорными столами для игры с песком и водой и затененными лавочками. На активную игровую сцену «В погоне за Кроликом» будут приглашать гостей трех-семи лет: тут для них сделали тоннели, установили батуты и балансиры, горки и качели. А «Поле поединка» примет всех: на открытой зеленой лужайке есть пространство и для бадминтона, и для волейбола, а также можно устроить пикник или запустить воздушного змея.

Фото: группа «Самолет»

Еще три тематические зоны выделили для отдыха детей и родителей. Удобно устроиться с книгой или планшетом можно в «Летнем сне» — пространственной сетчатой конструкции. «В гостях у Шляпника» установили длинную волнообразную скамью со столом, организовав удобное место для тех, кто любит рукоделие или настольные игры. Отдохнуть, играя, получится в «Мире на шахматной доске» — площадке с игровыми элементами, напоминающими шахматные фигуры.

«Сегодня уже не удивишь детей обычными детскими площадками с горками и песочницей. Мы создаем в своих жилых комплексах тематические плейхабы — особое детское пространство, ориентированное на интересы детей и взрослых самых разных возрастов», — рассказал директор по продукту группы компаний «Самолет» Леон Пряжников. Он подчеркнул, что все активности объединили главной идеей — связали новый плейхаб с чудесным миром Алисы. «Приключения Алисы — пожалуй, одна из самых известных и любимых детских сказок. Создавая детское пространство, мы постарались сохранить особый дух сказки и волшебства», — отметил Пряжников.

Фото: группа «Самолет»

Площадку органично вписали в существующую застройку, идею сказки поддержат авторские арт-объекты и декоративная скульптура зайца. Более половины всей территории детского пространства занимает озеленение. Деревья разных пород, кустарники, цветники и натуральные покрытия из песка, дерева и гравия создадут эффект настоящего леса.

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