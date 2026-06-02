В Москве выявили лидера по ключевым показателям качества связи

В Москве определили оператора, который демонстрирует лучшие показатели по основным параметрам качества связи. Первые места в трех независимых исследованиях занял «МегаФон», став лидером по покрытию сети, скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи.

По данным аналитической компании Vigo, в первом квартале 2026 года оператор показал лучший результат по покрытию сети в столице. Согласно проведенным замерам, его значение почти на 5% больше, чем у ближайшего конкурента.

Аналитики использовали специальный показатель Vigo Coverage Score, который рассчитывают с учетом совокупности ряда факторов: общей площади территории, где доступна сеть, доли покрытия, доли населения в зоне 4G, а также технологичности и качества самого покрытия.

Лидерство «МегаФона» по скорости мобильного интернета подтвердило исследование Megabitus, проведенное во втором полугодии 2025 года. Средняя скорость скачивания данных в сети оператора в Москве составила 58,9 Мбит/с, загрузки данных в сеть — 16,77 Мбит/с, что на 30% выше, чем у ближайшего конкурента.

Качество голосовой связи «МегаФона» в Москве оценивали эксперты DMTEL. По результатам исследования, которое проводили с мая по июль 2025 года, компания заняла первое место в рейтинге. Качество оценивали по двум технологиям: VoLTE (передача голоса через сеть 4G с высоким качеством звука и быстрым соединением) и традиционная связь с использованием коммутации каналов.

Аналитики отметили высокий уровень надежности голосовой связи оператора: по показателю доли обрывов вызовов в сети VoLTE он опережает конкурентов, фактическое значение этого параметра составило всего 0,24%.

«Нам важно, чтобы для абонентов всего столичного региона высокоскоростной интернет был таким же привычным явлением, как и наличие смартфона или ноутбука. Поэтому мы постоянно развиваем сеть, увеличиваем ее емкость и расширяем покрытие, в том числе в ЖК, бизнес-центрах и внутри важных социальных объектов», — подчеркнул директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Он добавил, что в прошлом году оператор построил в Москве несколько сотен базовых станций и свыше трех тысяч телеком-объектов модернизировал. Также был успешно завершен масштабный рефарминг сети в столице, а программа расширена на крупнейшие городские округа ближнего Подмосковья.

«Благодаря этому средняя скорость скачивания в крупных городах области уже выросла на 11%», — добавил Югай.

С начала 2026 года инженеры компании построили более 100 базовых станций и обновили свыше тысячи телеком-объектов. Параллельно прошли около 400 мероприятий по замене климатического оборудования, что позволило подготовить базовые станции по всему региону к летнему сезону.