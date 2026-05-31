Сегодня 17:09 Игры без корпораций и миллиардов. В Москве прошло крупнейшее шоу инди-разработчиков СНГ В Москве прошла крупнейшая презентация компьютерных игр от инди-разработчиков 0 0 0 Москва

Видеоигры

Трейлеры

Блогеры

Москва

Компьютерные игры

Полторы тысячи зрителей, десятки независимых студий и сотни заявок со всего русскоязычного пространства. В московском кинотеатре «Октябрь» прошло шоу «НАШЫ ИГРЫ 2026» — крупнейшая презентация инди-проектов в СНГ. Без крупных издателей и многомиллионных бюджетов разработчики показали, каким сегодня становится русский геймдев. Подробности — в материале 360.ru.

Игры, сделанные «на энтузиазме» Громкая музыка, трейлеры на огромном экране и сцена, больше похожая на церемонию крупной игровой премии. Но главное отличие шоу — почти все проекты создают небольшие команды или вообще одиночки. Инди-разработка — это игры, которые делают независимо от крупных корпораций. Чаще всего над ними работают несколько друзей, совмещая разработку с основной работой. «У нас процветает инди-разработка. Ребята буквально на энтузиазме делают крутые игры», — рассказал разработчик видеоигр Константин Сахнов.

Фото: 360.ru

700 трейлеров и 50 лучших проектов

Команда организаторов начала подготовку еще зимой. За несколько месяцев они просмотрели более 700 заявок и выбрали около 50 проектов для большой презентации. Между игровыми трейлерами зрителям показывали специально снятые сцены и фрагменты постановочного фильма. Ведущими шоу стали блогеры Дарья Островская и Виталий Казунов из iXBT Games. «Люди наконец хотят узнать наших разработчиков. Некоторые игры сегодня реально удивят зрителей», — отметил Казунов.

Фото: 360.ru

Русский геймдев как новая точка роста

Организаторы уверены: индустрии сейчас не хватает не талантов, а внимания и инвестиций. По их задумке, вокруг независимых студий должна появиться полноценная экосистема — с блогерами, аудиторией и инвесторами. «Если игроки поддерживают разработчиков, а блогеры рассказывают об играх, тогда придут и инвестиции», — объяснила генеральный продюсер проекта Дарья Островская. Интерес к шоу оказался огромным. Полторы тысячи билетов раскупили всего за три часа. Для многих зрителей это событие стало не просто презентацией игр, а доказательством того, что русский инди-геймдев способен выйти на новый уровень.