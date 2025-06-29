В Москве прошли велогонки на Большом кольце легендарной олимпийской трассы

В московском парке «Крылатские холмы» состоялись масштабные велогонки. Соревнование проходило на трассе, где в 1980 году выступали олимпийцы со всего мира.

Реконструкцию удалось осуществить благодаря городу. В прошлом году специалисты отстроили малое кольцо протяженностью в 4,5 километра, а теперь один в один воссоздали большое кольцо. Длинна трассы превышает восемь километров.

Спортивное мероприятие состоялось благодаря реконструкции Большого кольца. Гонщики повторили легендарный маршрут и оценили дорожное покрытие, позволяющее безопасно достигать высоких скоростей. В соревнованиях приняли участие как профессионалы, так и любители.

Всего в велогонке приняли участие 270 человек от 18 до 70 лет.

Во время велозаезда спортсмены преодолели 25 километров. Чтобы участники лучше подготовились к серьезной дистанции, перед мероприятием для всех желающих провели разминку.

Я вспоминаю период, когда после Олимпийских игр мы приехали на эту трассу и я впервые проехал тренировку. И я подумал: «Вот это смелые ребята, как они тут гонки ездили, особенно с этими поворотами».

Участник соревнований Василий Невмержицкий сообщил, что велосипедисты при заезде развивали нешуточную скорость. По его словам, некоторые разгонялись и до 85 километров в час.

«Максимум я зафиксировал 63 километра в час, может быть, даже побольше было», — подчеркнул он.

Каждому участнику вручили памятную медаль. Награда оказалась не только приятным бонусом, но и олицетворением символа общей победы и торжества спорта.

По мнению участников, благодаря таким объектам у подрастающего поколения есть возможность перенимать опыт легендарных чемпионов, а у любителей — пробовать свои силы на профессиональной трассе. Это место, где история спорта встречается с его будущим, вдохновляя на новые победы.