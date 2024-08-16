Участники выставки «Москва промышленная. Город будущего» смогут выйти в открытый космос
На выставке «Москва промышленная. Город будущего» 18 августа российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина» Антон Шкаплеров прочтет лекцию для гостей. У пришедших на нее также появится возможность выйти в открытый космос при помощи уникальной технологии, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил об активном содействии Москвы развитию всех индустриальных направлений по задаче мэра города Сергея Собянина.
«В авиакосмической отрасли заняты свыше 60 столичных предприятий. Для поддержания отечественного суверенитета в данной области московские специалисты разрабатывают новые технологии и оборудование», — подчеркнул Ликсутов.
На выставке в «Экспоцентре», добавил заммэра, горожане и гости столицы могут поближе познакомиться с этой отраслью в соответствующей зоне экспозиции и принять участие в интерактивной программе и встрече с космонавтом-испытателем.
Антон Шкаплеров — космонавт-испытатель, который в возрасте 30 лет осуществил детскую мечту и сменил профессию. Он совершил четыре космических полета к Международной космической станции и трижды выходил в открытый космос.
«На лекции „КОСМОС: куда приводят мечты?“ слушатели узнают, как проходит подготовка к полетам и какие сложности стоят перед космонавтами. Спикер поделится собственной историей о том, как важно постоянно учиться и что делать, чтобы мечта сбылась», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он обратил внимание, что гостям экспозиции предоставят уникальный шанс при помощи VR-технологии почувствовать себя космонавтами — побывать на орбите и посмотреть на Землю со стороны.
Выставка «Москва промышленная. Город будущего» проходит в рамках форума-фестиваля «Москва 2030. Территория будущего». Площадку поделили на отраслевые зоны: машиностроения, фармацевтическую, микроэлектроники, а также, в том числе, ракетно-космическую. На каждой из них представили ведущие высокотехнологичные разработки столичных промышленников.
Мероприятие пройдет в лектории павильона 1 в 13:00. Желающим его посетить необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.