Участники выставки «Москва промышленная. Город будущего» смогут выйти в открытый космос

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» 18 августа российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина» Антон Шкаплеров прочтет лекцию для гостей. У пришедших на нее также появится возможность выйти в открытый космос при помощи уникальной технологии, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В авиакосмической отрасли заняты свыше 60 столичных предприятий. Для поддержания отечественного суверенитета в данной области московские специалисты разрабатывают новые технологии и оборудование», — подчеркнул Ликсутов.

Он напомнил об активном содействии Москвы развитию всех индустриальных направлений по задаче мэра города Сергея Собянина.

На выставке в «Экспоцентре», добавил заммэра, горожане и гости столицы могут поближе познакомиться с этой отраслью в соответствующей зоне экспозиции и принять участие в интерактивной программе и встрече с космонавтом-испытателем.

Антон Шкаплеров — космонавт-испытатель, который в возрасте 30 лет осуществил детскую мечту и сменил профессию. Он совершил четыре космических полета к Международной космической станции и трижды выходил в открытый космос.

«На лекции „КОСМОС: куда приводят мечты?“ слушатели узнают, как проходит подготовка к полетам и какие сложности стоят перед космонавтами. Спикер поделится собственной историей о том, как важно постоянно учиться и что делать, чтобы мечта сбылась», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он обратил внимание, что гостям экспозиции предоставят уникальный шанс при помощи VR-технологии почувствовать себя космонавтами — побывать на орбите и посмотреть на Землю со стороны.