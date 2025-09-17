Три автобусных маршрута из Москвы в ближайший пригород запустят с 20 сентября

Пресс-служба Транспортного комплекса города Москвы
Фото: Пресс-служба Транспортного комплекса города Москвы

С 20 сентября из столицы в ближайший пригород запустят три маршрута Московского транспорта. Автобусы 1383, 1873а и 1971 начнут курсировать от станций метро «Планерная» и «Сходненская» в Химки.

Запуск трех автобусных маршрутов повысит комфорт перевозок и даст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в столичном регионе.

По поручению мэра Сергея Собянина в систему Московского транспорта планируется включить минимум 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов до 2028 года. С 20 сентября три новых автобусных рейса свяжут городской округ Химки со станциями метро «Планерная» и «Сходненская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По будням здесь будут работать 26 современных автобусов российского производства. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути для пассажиров», — добавил он.

Разовый проезд по карте «Тройка» обойдется в 72 рубля, по банковской карте — 73 рубля. Тариф 90 минут работать не будет, скидки при пересадке на метро не предоставляются. Также нельзя будет проехать по карте «Стрелка».

Главное преимущество новых тарифов заключается в том, что жители Подмосковья смогут совершить выгодные поездки на Московском транспорте благодаря единым абонементам на 30, 90 и 365 дней зоны «Пригород». В абонемент входят пересадки между наземным транспортом, метро, МЦК и МЦД, безлимитные поездки на регулярном речном электротранспорте на маршрутах 1, 2 и 3 (не входят в абонементы по карте москвича учащихся), бесплатные поездки по абонементам «Единым» на велосипедах и электроскутерах городского проката «Велобайк».

Пассажиров ждут:

