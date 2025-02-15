Торгово-развлекательный центр «Ботаника» открылся в столичном районе Ростокино

В районе Ростокино на северо-востоке Москвы открылся торгово-развлекательный центр «Ботаника». Он стал частью одноименного торгово-офисного центра, где в рамках программы создания мест приложения труда появится больше тысячи рабочих мест.

По словам министра правительства столицы, главы городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, соглашение о его строительстве заключили еще в 2020 году.

Министр рассказал, что девелопер взял на себя обязательства возвести объект, в котором создадут рабочие места, в обмен на льготу за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

«Для Москвы это уже второй торговый объект, построенный в рамках программы МПТ — в начале 2024 года в Кузьминках ввели в эксплуатацию торговый центр, рассчитанный на 2 тысячи рабочих мест», — подчеркнул Гарбузов.

Целью программы стимулирования создания мест приложения труда стало формирование городской среды по принципу 15-минутного города, когда у жителей есть вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности от дома.

Для удобства людей ТРЦ интегрировали в состав транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад», а внутри расположили магазины, кафе, рестораны и пункты по оказанию бытовых услуг.

Директор по управлению проектами компании Pioneer Алексей Варламов отметил, что в зоне охвата торгового центра проживают более 400 тысяч человек. Благодаря соседству с парками и транспортной доступности он стал привлекательным местом для встреч и прогулок.

«На сегодняшний день подписаны договоры более чем на 80% торговых площадей. В ближайшее время начнут работать новые востребованные концепции, которые привлекут еще больше посетителей», — обратил внимание Варламов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года охватила уже почти все районы Москвы. Столичное правительство заключило свыше 140 соглашений инвесторами, которые запланировали строительство более шести миллионов квадратных метров недвижимости — учреждений культуры и спорта, новых промышленных предприятий, логистических комплексов и других объектов. Больше 2,2 триллиона рублей привлекут в развитие города и создание мест приложения труда, что в итоге позволит обеспечить Москву более 300 тысячами новых рабочих мест.

Застройщики могут направить заявку для участия в программе через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.