Сегодня 15:55 Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы Названы семь худших районов Москвы для проживания 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Москва

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Москва считается престижным городом для жизни, но чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами столицы, важно правильно выбрать район. Ведь если купить квартиру в неудачном месте, можно пожалеть о принятом решении. 360.ru собрал топ самых худших для проживания районов главного российского мегаполиса.

Почему некоторые районы Москвы считают неблагоприятными? В первую очередь престижность района определяют по его экологии и контингенту. Хуже всего ситуация с этим обстоит на юге и юго-востоке столицы, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Там находится много различных ТЭЦ, также в этой стране есть различные перерабатывающие заводы. А сторона Московской области, Люберцы, как правило, считаются анклавом гостей из ближнего зарубежья. Можно сказать, эта территория прям очень ими заселена. Поэтому, с точки зрения благоприятности района, юг и юго-восток считаются наихудшими со всех сторон, с экологии в том числе», — отметил он. Самыми непривлекательными исторически считались не только юг и юго-восток, но и восток, добавила эксперт в области рынка недвижимости Ирина Кановас. Дело в том, что раньше там располагались свалки и заводы отходов, это сильно ухудшало экологическую обстановку.

Фото: Unsplash

Однако многие люди решают купить или арендовать жилье в этих районах, поскольку недвижимость там дешевле, чем на севере или западе. «Могу с уверенностью сказать, что в этих районах на 10-15%, а то и 20% квадратный метр стоит дешевле. И снимать в этих районах намного дешевле», — объяснила Ирина Кановас. Но ждать больших скидок не стоит, ведь квартиры в ВАО пользуются повышенным спросом у мигрантов, напомнил Дмитрий Ракута. «Как правило, жилье в районах, которые не всегда считались престижными со всех точек зрения, всегда, безусловно, продавалось у нас с дисконтом. Но за счет того, что достаточно высокий спрос на покупку как раз у приезжих в этом районе, то ситуация с покупкой в целом по Москве более-менее за счет этого выровнена», — подчеркнул эксперт по недвижимости.

Фото: РИА «Новости»

Тем, кто хочет купить в таком районе квартиру, чтобы потом ее сдавать, важно помнить: найти адекватных арендаторов может быть проблематично, добавил Ракута. С проблемами столкнутся те, кто подыскивает квартиросъемщиков по определенным критериям — например, не мигрантов и без детей. Неблагоприятными считают и некоторые новые районы, добавила Ирина Кановас. Одна из главных причин — плохая транспортная доступность. Например, не везде в Новой Москве уже есть метро: в таких районах может не быть проблем с экологией, но из-за удаленности от центра и отсутствия метро рядом рейтинг будет довольно низким.

Фото: РИА «Новости»

Топ-7 худших районов Москвы 1. Нижегородский район (ЮВАО) Главный минус — плохая транспортная доступность, одна из худших в столице. До ближайшей станции метро жители вынуждены добираться на маршрутках, постоянно попадая в пробки. Мешает и целая сеть железнодорожных линий, которая пронизывает район. Не лучше ситуация обстоит в экологическом плане: на территории этого района больше промзон и гаражных комплексов, чем жилых домов. Из-за постоянных выбросов заводов и выхлопных газов в воздухе часто возникает смог.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ / Global Look Press

Поскольку в Нижегородском районе идут активные строительные работы, там появились отдельные жилые кварталы мигрантов. Местные жалуются и на инфраструктуру, которая практически не развита. Несмотря на близость к центру — дойти пешком до Кремля можно чуть более чем за час, — почти нет ТЦ и кинотеатров, не хватает школ и поликлиник. Купить однокомнатную квартиру там можно примерно за восемь миллионов рублей, снять — менее чем за 30 тысяч в месяц.

Фото: РИА «Новости»

2. Некрасовка (ЮВАО) Раньше там располагались поля аэрации, сейчас их сменили жилые кварталы. Однако не все очистные сооружения перестали работать: до сих пор функционирует коллектор, фильтрующий сточные воды перед их сбросом в Москву-реку. При этом новые очистные сооружения не смогли полностью убрать запах в той части города, которая раньше была одной большой канализацией. Не улучшает экологическую ситуацию и действующий крупный мусоросжигательный завод, а также мусорный полигон. Его недавно рекультивировали, но пока не благоустроили. С транспортной доступностью в районе стало гораздо лучше после открытия одноименной станции метро. Тем не менее жителям некоторых населенных пунктов приходится добираться туда на маршрутках.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Местные, опять же, жалуются на мигрантов, которые снимают квартиры или живут в отелях и хостелах — на территории Некрасовки их построили много. Криминальная обстановка тоже оставляет желать лучшего.

Развлечений местным не хватает, как и зеленых насаждений: среди плотной застройки места для парков и скверов уже не остается. Купить однокомнатную квартиру можно от семи миллионов рублей, а снять — от 23 тысяч.

Фото: Люберецкие очистные сооружения в московском районе Некрасовка / РИА «Новости»

3. Капотня (ЮВАО) Этот район давно попадает на первые позиции антирейтингов по преступности. К тому же рядом находятся огромный рынок «Садовод» и исправительная колония. Мигранты активно снимают у местных квартиры. Большую территорию занимает промышленная зона — множество предприятий, в том числе Асфальтобетонный завод № 4, а также складские помещения и гаражи. Также недалеко от Капотни находится ТЭЦ-22: она часто работает на угле и загрязняет воздух различными вредными веществами, в том числе вредными для здоровья при постоянном воздействии. Ближайшая станция метро к Капотне — «Люблино», своей нет. Помимо этого, район почти не застраивают: купить квартиру на первичном рынке там довольно трудно, продают в основном вторичку. Приобрести однокомнатную квартиру там получится чуть более чем за шесть миллионов, снять — за 25 тысяч.

Фото: РИА «Новости»

4. Западное Бирюлево (ЮАО) Сразу по нескольким причинам попал в топ худших столичных районов. Первая — экологическая обстановка. Из-за большого числа промзон и свалок качество воздуха и воды в этом районе плохое. Вторая — проблема с транспортом.

Интересно Западное Бирюлево считается одним из худших районов столицы по транспортной доступности. Во многом это связано с расположением — довольно далеко от остальных районов Москвы. В результате жителям приходится тратить в среднем полчаса, чтобы добраться до ближайшей станции метро. Западное Бирюлево считается одним из худших районов столицы по транспортной доступности. Во многом это связано с расположением — довольно далеко от остальных районов Москвы. В результате жителям приходится тратить в среднем полчаса, чтобы добраться до ближайшей станции метро.

Местные также отмечают полную безликость кварталов: почти все дома построили в одно время и дизайнеры не думали о том, чтобы внести хоть какое-то разнообразие. Криминальная обстановка тоже оставляет желать лучшего. Отчасти это связано с контингентом жителей: Западное Бирюлево в качестве места жительства выбирают приезжие из бедных стран, ведь там дешевле, чем в других частях столицы. Например, однокомнатную квартиру можно купить от шести миллионов рублей, а снять — от 25 тысяч.

Фото: Массовое задержание мигрантов сотрудниками полиции во время проверки на овощной базе в Западном Бирюлеве / РИА «Новости»

5. Печатники (ЮВАО) В районе расположено свыше 200 различных промышленных предприятий, которые занимают более половины территории Печатников. Это сильно сказывается на экологической обстановке. Не стоит забывать и о Курьяновских станциях аэрации неподалеку. Именно оттуда часто приходит неприятный запах, на который жалуются местные жители. Также промзона придает району запущенный и заброшенный вид. Людям не хватает зеленых насаждений, хотя в последнее время территорию начали благоустраивать. Например, сделали просторный парк с набережной у Москвы-реки. С транспортной доступностью дела обстоят лучше: в Печатниках есть станция метро, плюс строят Юго-Восточную хорду — многополосную скоростную автомагистраль, которая пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Но в районе постоянные пробки: чтобы выехать из города, можно потратить целый час из-за заторов на дорогах. Купить однушку в Печатниках сейчас можно за 7,5 миллиона рублей, а снять — за 30 тысяч.

Фото: Строительство ТПУ «Печатники» в Москве, объединяющего железнодорожный, наземный транспорт и метро. / РИА «Новости»

6. Люблино (ЮВАО) Этот район попадает в топы худших для проживания из-за чрезмерной оживленности. Одни из причин — рынок «Садовод» и торговый комплекс «Москва». Из-за этого в Люблине множество мигрантов, трудящихся на местных рынках. На криминальную обстановку влияет еще и то, что не все рабочие, которые бывают на территории района, постоянно там проживают, поэтому контролировать их довольно трудно.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Другой минус — экологическая ситуация. Из-за расположенных рядом нефтеперерабатывающего завода и аэрационных полей загрязненность воздуха превышает нормы. А к рынкам постоянно тянется вереница машин. За покупку однокомнатной квартиры в Люблине придется отдать около четырех миллионов рублей, а за аренду — 35 тысяч.

Фото: РИА «Новости»

7. Гольяново (ВАО) Промзона занимает треть района, а рядом с некоторыми жилыми домами находится ТЭЦ-23. Тем не менее местные не жалуются — по их словам, они не чувствуют в домах или на улице никаких неприятных запахов с производств и складов. Но многим не нравятся удаленность от метро и постоянные пробки, справиться с которыми не помогают даже объездные маршруты — они тоже загружены.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас Гольяново нельзя назвать криминальным районом, уверяют жители. После того как в начале 2000-х оттуда ушла мафия, все стало тихо. Однако многие до сих пор помнят о Гольяновской ОПГ, которая прославилась убийствами и вымогательствами, а также о попавших в рабство на 12 лет продавцах магазина «Корейка». За счет этого стоимость недвижимости в районе выше, чем в других неблагополучных местах Москвы. Например, купить однушку получится не менее чем за 7,4 миллиона рублей, снять — минимум за 25 тысяч.