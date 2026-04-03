Тариф на проезд по МСД в загруженные часы по будням проиндексируют с 10 апреля
С 10 апреля 2026 года в будние дни в критически загруженные часы проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют на четыре рубля. Об этом сообщили в канале столичного Департамента транспорта в МАХ.
Почему меняют цену?
Введение в строй новых участков Московского скоростного диаметра улучшило связность районов и сделало поездки для водителей более комфортными. Востребованность диаметра постоянно растет, что ведет к перераспределению потоков машин и повышению загруженности на отдельных отрезках.
Так, на Кантемировской улице (от Варшавского шоссе до Каспийской) среднесуточное число автомобилей увеличилось на шесть тысяч, что на 13% больше по сравнению с периодом до запуска этого участка.
Наблюдается явная тенденция к росту нагрузки на магистраль. Поскольку ключевая задача — сохранить пропускную способность МСД и обеспечить жителям стабильное время в пути, корректировка тарифа становится необходимой. В случае снижения загруженности дороги стоимость проезда уменьшат.
Для сохранения эффективности магистрали с 10 апреля 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням (с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) проиндексируют на четыре рубля — с 15 до 19 рублей за участок. При этом 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни проезд останется бесплатным. Плата за транзитный проезд в размере 950 рублей меняться не будет.
Как оплатить проезд?
Для водителей проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въезжает и выезжает с него в период действия платного тарифа. К примеру, поездка будет бесплатной, если машина заехала на участок в 6:55, а покинула его в 7:30, либо заехала в 10:55, а выехала в 11:30.
Проезд по Московскому скоростному диаметру всегда бесплатный для машин экстренных и почтовых служб, коммунальной техники, общественного транспорта, школьных автобусов, а также такси, имеющих лицензию Москвы или Подмосковья.
Общая стоимость всех проездов по МСД за сутки суммируется, и в течение следующих пяти дней выставят единый счет за все поездки по трассе. Оплату нужно производить только через официальные ресурсы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», портал Госуслуг, сервисы «Яндекс Карты», «Навигатор», «2ГИС», а также банковские приложения, где указаны данные автомобиля.