Тариф на проезд по МСД в загруженные часы по будням проиндексируют с 10 апреля

С 10 апреля 2026 года в будние дни в критически загруженные часы проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют на четыре рубля. Об этом сообщили в канале столичного Департамента транспорта в МАХ.

Почему меняют цену?

Введение в строй новых участков Московского скоростного диаметра улучшило связность районов и сделало поездки для водителей более комфортными. Востребованность диаметра постоянно растет, что ведет к перераспределению потоков машин и повышению загруженности на отдельных отрезках.

Так, на Кантемировской улице (от Варшавского шоссе до Каспийской) среднесуточное число автомобилей увеличилось на шесть тысяч, что на 13% больше по сравнению с периодом до запуска этого участка.

Наблюдается явная тенденция к росту нагрузки на магистраль. Поскольку ключевая задача — сохранить пропускную способность МСД и обеспечить жителям стабильное время в пути, корректировка тарифа становится необходимой. В случае снижения загруженности дороги стоимость проезда уменьшат.

Для сохранения эффективности магистрали с 10 апреля 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням (с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) проиндексируют на четыре рубля — с 15 до 19 рублей за участок. При этом 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни проезд останется бесплатным. Плата за транзитный проезд в размере 950 рублей меняться не будет.