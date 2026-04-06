Свыше тысячи студентов пройдут практику на месторождениях и заводах «Газпром нефти»

«Газпром нефть» принимает студентов на практику на месторождения, заводы, в научные центры и ИТ-кластеры. Будущие специалисты смогут попробовать себя в разных ролях — от операторов установок до геотехников и аналитиков данных. Практика пройдет на действующих объектах компании и в проектах федерального уровня. Одной из главных площадок станет Московский НПЗ.

В столичном районе Капотня на современном нефтеперерабатывающем заводе начинающие специалисты освоят управление процессами переработки нефти и познакомятся с цифровыми системами контроля. Студенты-химики в лабораториях проверят качество бензина, дизеля и других нефтепродуктов в реальных условиях. Для подготовки новых кадров также используют технологии виртуальной и дополненной реальности на учебном полигоне предприятия.

В этом году на МНПЗ первый профессиональный опыт получат свыше 100 студентов. Летом на предприятии пройдет конкурс профессионального мастерства. Лучшие практиканты получат предложения о трудоустройстве. Студенты смогут бесплатно пользоваться спортивным залом и другими объектами для сотрудников на территории завода. Чтобы принять участие в сезоне практик, нужно заполнить анкету в карьерном разделе на сайте компании. «Газпром нефть» приглашает геологов, геофизиков, специалистов нефтегазового дела и электромонтеров на свои месторождения. Особенно востребованы специалисты по техносферной безопасности. Компания также ждет студентов профильных специальностей, таких как геотехники, работающие с промышленными объектами в зоне вечной мерзлоты. Всем участникам практики компания оплатит дорогу, предоставит жилье и питание.

В офисах, научных центрах и ИТ-кластерах Санкт-Петербурга и Тюмени студентам нужны экономисты, маркетологи, логисты, специалисты по закупкам, строительству и ИТ. На судах будут работать специалисты по навигации и связи, а также судовые электрики и механики. Студентов будут сопровождать наставники, они помогут им освоить профессию и влиться в коллектив. Студенты и выпускники российских вузов и колледжей каждый год называют «Газпром нефть» одним из лучших работодателей в промышленности. Это подтверждают рейтинги Best Company Award и FutureToday, основанные на опросах более 20 тысяч человек. Практика в компании часто служит первым шагом к будущей карьере.