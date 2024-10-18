Гарбузов: столичные компании выпустили свыше 2,8 млн лекарств для сердца в 2024 году

В Москве работают свыше 300 предприятий по производству лекарственных средств, медицинских изделий и техники. Городская поддержка способствует запуску новых высокотехнологичных линий, созданию инновационных препаратов и веществ для профилактики и лечения ряда болезней. С января по август 2024 года столичные компании выпустили свыше 2,6 миллиона упаковок препаратов для лечения органов дыхания, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, благодаря городским мерам поддержки столичные предприятия могут получить статус промкомплекса или резидента московской экономической зоны, что дает значительные налоговые льготы.

«По итогам восьми месяцев 2024-го московские предприятия выпустили более 2,8 миллиона ампул препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, а также свыше 2,6 миллиона упаковок препаратов для органов дыхания», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что производители отгрузили лекарственных средств и материалов более чем на 183 миллиарда рублей, что на 16,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Компании поставили заказчикам фармацевтических субстанций на сумму более шести миллиардов рублей.

Компания «Биннофарм Групп» со статусом промышленного комплекса запустила на своей столичной площадке новую технологичную линию по выпуску препаратов в форме суппозиториев мощностью 15 тысяч единиц в час. Там начнут производить три лекарственных препарата разных терапевтических групп. В ближайшее время компания собирается установить современное оборудование, которое поспособствует увеличению выпуска вдвое.

К концу года завод планирует произвести около семи миллионов упаковок лекарств, рассказал корпоративный директор по производственной деятельности компании Анатолий Ягленко. Сейчас на площадке идет работа по созданию производства полного цикла препаратов на основе моноканальных антител, предназначенных для лечения рака.

«Идет подготовка к наработке опытно-промышленных серий препарата. Реализация крупных проектов становится возможной в том числе и благодаря столичным мерам поддержки», — добавил Ягленко.