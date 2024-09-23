Сегодня 09:39 Современный стиль жизни. На юге Москвы открыли курорт с гигантским бассейном и спа Трехэтажный комплекс с бассейном, спа и фудхоллом открылся на юге Москвы 0 0 0 Фото: GREMM-курорт на Янгеля Москва

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Трехэтажный многофункциональный комплекс для комфортного отдыха открылся на юге столицы. GREMM на Янгеля стал отражением современного стиля жизни москвичей, которые все больше стараются заботиться о своем здоровье, физическом и эмоциональном благополучии.

Все самое лучшее для семейного отдыха Новую точку притяжения на Варшавском шоссе открыла компания GREMM GROUP. Общая территория этого оазиса составляет восемь тысяч «квадратов». «Мы решили, что Москва должна развиваться во все свои стороны. Достаточно прекрасных мест в центре, и пора уже делать их на окраине Москвы», — заявил управляющий директор сити-курорта Евгений Моргачев. Комплекс разделен на четыре пространства. На цокольном этаже находятся термы с различными парными: детская, травяная «Луговая», жаркая «Берлога», восточный хаммам и шоу-парная «Вокруг Света». Также есть бассейны для взрослых и детей.

Здесь собрали все самое лучшее, чтобы было удобно семье и отдохнуть, и провести время, и провести его еще и с пользой. Что у нас здесь собрано? Еда, вода, отдых, развлечения, релакс — все это очень надежно и с качественным сервисом. Евгений Моргачев управляющий директор

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На втором ярусе цокольного этажа — уютная спа-зона с массажными кабинетами и комнатой для экспресс-фут-массажа. Отдельный интерес представляет собой зона для уединения — библиотека с большим выбором книг и камином с живым огнем.

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Первый и второй этажи выделили под современный рынок и фудхолл с 20 торговыми точками, двумя ресторанами и 25 гастропроектами. На крыше комплекса оборудовали всесезонное пространство с панорамной парной «Небо», гигантским открытым бассейном и джакузи. «Триста двадцать пять квадратных метров, и температура воды всесезонно, всепогодно +32 градуса», — добавил Моргачев.

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Интерьер курорта создали так, чтобы посетители смогли максимально расслабиться и почувствовать себя действительно ближе к природе. При оформлении помещений специалисты использовали экологически чистые материалы, многоступенчатую систему очистки воды, безвредную базальтовую плитку и старинный отреставрированный кирпич. Все парные оборудовали инновационными печами и системами для сауны и бани.

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Место отдыха для всех жителей «Мы не хотим ассоциироваться исключительно с объектом коммерческой недвижимости, объект GREMM — полноценный курорт в черте города, и наша задача — подчеркнуть, что отдых в жизни каждого человека занимает особое место», — рассказал Моргачев. Сити-курорт будет проводить концерты и лекции как для детей, так и для взрослых. «Люди будут проводить свой досуг, здесь будут приобретать положительные эмоции, получать знания на специальных лекциях. Также мы организовываем музыкальные концерты и творческие вечера. У нас будут детские мероприятия — как полезные, так и игровые. У нас будут встречи с литераторами, психологами», — добавил директор. Зайти на рынок или в рестораны можно в любое время, а для посещения бассейнов, терм и территории спа билеты продаются дополнительно.