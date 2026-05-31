Скорость и воля. Следователи сразились на льду с юными хоккеистами в Москве

В Ледовом комплексе «Звезда» прошел хоккейный турнир, посвященный Дню защиты детей. На лед вышли команды Следственного комитета России и юные хоккеисты клуба «Высота». Генералы, майоры и лейтенанты играли на равных с подростками — без скидок на возраст и звания.

Хоккей как школа характера

В турнире участвовали две команды Следственного комитета Российской Федерации и юниоры хоккейного клуба «Высота». Для многих подростков это была возможность не только выйти на лед с опытными игроками, но и почувствовать себя частью настоящей команды.

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте на транспорте генерал-майор юстиции Виталий Саксин отметил, что спорт помогает воспитывать качества, необходимые в жизни.

«Мы со стороны своей взрослой команды будем показывать пример того опыта, который мы имеем в своей жизни. И я уверен в том, что этот опыт, который накопили за нашу жизнь, мы будем передавать молодому подрастающему поколению. Той молодежной команде, с которой мы будем встречаться сегодня», — подчеркнул он.