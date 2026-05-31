Скорость и воля. Следователи сразились на льду с юными хоккеистами в Москве
Хоккеисты СК России вышли на лед против юниоров ХК «Высота»
В Ледовом комплексе «Звезда» прошел хоккейный турнир, посвященный Дню защиты детей. На лед вышли команды Следственного комитета России и юные хоккеисты клуба «Высота». Генералы, майоры и лейтенанты играли на равных с подростками — без скидок на возраст и звания.
Хоккей как школа характера
В турнире участвовали две команды Следственного комитета Российской Федерации и юниоры хоккейного клуба «Высота». Для многих подростков это была возможность не только выйти на лед с опытными игроками, но и почувствовать себя частью настоящей команды.
Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте на транспорте генерал-майор юстиции Виталий Саксин отметил, что спорт помогает воспитывать качества, необходимые в жизни.
«Мы со стороны своей взрослой команды будем показывать пример того опыта, который мы имеем в своей жизни. И я уверен в том, что этот опыт, который накопили за нашу жизнь, мы будем передавать молодому подрастающему поколению. Той молодежной команде, с которой мы будем встречаться сегодня», — подчеркнул он.
Игра на равных
Главной особенностью турнира стало то, что подростки играли вместе со взрослыми хоккеистами в одних пятерках. Юные спортсмены получили шанс почувствовать себя полноценными участниками матча.
Нападающий ХК «Высота» Артемий Шапаренко признался, что главное в хоккее — удовольствие от игры.
«Я считаю, что все должны попробовать себя в каких-то любительских лигах. Можно начинать с любым уровнем. Даже если человек никогда не стоял на коньках, он может попробовать себя в любительской команде и понять, нравится ему этот спорт или нет», — рассказал он.
Лед, скорость и командная работа
Руководитель военного следственного управления СК России по Московскому военному округу Андрей Генералов отметил, что хоккей учит работать в команде и добиваться результата. По его словам, этот вид спорта требует не только физической подготовки, но и умения быстро принимать решения, видеть партнеров и контролировать ситуацию на площадке.
Турнир включал три матча. Игроки боролись за каждую шайбу и не уступали друг другу ни сантиметра льда. Завершились соревнования торжественной церемонией награждения участников.