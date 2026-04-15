Москву накрыл каспийский циклон. Синоптик рассказал, когда закончатся дожди

В Москву пришел каспийский циклон и принес дожди

Фото: РИА «Новости»

Каспийский циклон принес в Москву и область затяжные дожди, которые сохранятся практически на всю неделю. Типичная апрельская погода или природная аномалия, разбирался 360.ru.

Циклон пришел из Поволжья

О приближении каспийского циклона метеорологи предупреждали заранее. В частности, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что уже к полудню 14 апреля центр циклона вышел к границе Воронежской и Волгоградской областей.

«В столице они придут около 14 часов. Начал усиливаться ветер. Это скорость в порывах местами достигает 16 метров в секунду», — писал он.

По его данным, первые осадки начались на юге и востоке Подмосковья, а затем накрыли и Москву.

Специалисты также предупредили о возможном превышении уровня воды в реках.

Фото: РИА «Новости»
1/1

«Это обычные весенние дожди»

Пик осадков уже прошел — наиболее интенсивные дожди зафиксировали вечером 14 и 15 апреля. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Дожди сохранятся в течение всей недели, но наиболее сильные были вчера и сегодня. Дальше они постепенно ослабеют», — пояснил специалист.

Несмотря на разговоры о «тропических ливнях», ситуация вполне стандартная.

«Тропические ливни — это 150–600 миллиметров осадков за короткое время. У нас просто сильный дождь», — отметил Ильин.

Он добавил, что осадки будут идти практически каждый день, но уже в более умеренном формате.

«К четвергу они почти сойдут на нет, но полностью исчезать не будут. В выходные снова возможно усиление дождей, но уже не такое интенсивное», — сказал синоптик.

Без зонта — никуда

По прогнозу, в ближайшие дни москвичам не стоит рассчитывать на полностью сухую погоду.

«Когда вы его забудете на работе, тогда вы будете из дома выходить без зонта. Пока в ближайшую неделю и начало следующей недели такой радости не наблюдается», — подчеркнул Ильин.

При этом возможны короткие прояснения и даже солнечные периоды — например, в середине недели.

Фото: РИА «Новости»

Потепление сменится похолоданием

Циклон принес в регион не только дожди, но и относительно теплый воздух.

«Этот циклон нам несет и теплый воздух, температура воздуха плюс 12, плюс 17 градусов вплоть до пятницы», — обратил внимание синоптик.

Однако уже к выходным ситуация изменится: суббота: +9…+14, воскресенье: +5…+10. Сегодня ночью температура начнет снижаться

«В ночь на понедельник — от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами возможны заморозки», — добавил Ильин.

Весенняя «перестройка» погоды

Подобные погодные качели — нормальное явление для апреля.

«Это не аномалия. Весной дожди — это естественно. Атмосфера перестраивается», — пояснил он.

В ближайшие недели погода останется переменчивой: осадки будут чередоваться с прояснениями, а температура останется в пределах климатической нормы. Но обилия теплых солнечных дней в ближайшее время ждать не стоит — весна в этом году будет классической, с дождями и перепадами температуры.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте