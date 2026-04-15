Москву накрыл каспийский циклон. Синоптик рассказал, когда закончатся дожди
В Москву пришел каспийский циклон и принес дожди
Каспийский циклон принес в Москву и область затяжные дожди, которые сохранятся практически на всю неделю. Типичная апрельская погода или природная аномалия, разбирался 360.ru.
Циклон пришел из Поволжья
О приближении каспийского циклона метеорологи предупреждали заранее. В частности, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что уже к полудню 14 апреля центр циклона вышел к границе Воронежской и Волгоградской областей.
«В столице они придут около 14 часов. Начал усиливаться ветер. Это скорость в порывах местами достигает 16 метров в секунду», — писал он.
По его данным, первые осадки начались на юге и востоке Подмосковья, а затем накрыли и Москву.
Специалисты также предупредили о возможном превышении уровня воды в реках.
«Это обычные весенние дожди»
Пик осадков уже прошел — наиболее интенсивные дожди зафиксировали вечером 14 и 15 апреля. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
«Дожди сохранятся в течение всей недели, но наиболее сильные были вчера и сегодня. Дальше они постепенно ослабеют», — пояснил специалист.
Несмотря на разговоры о «тропических ливнях», ситуация вполне стандартная.
«Тропические ливни — это 150–600 миллиметров осадков за короткое время. У нас просто сильный дождь», — отметил Ильин.
Он добавил, что осадки будут идти практически каждый день, но уже в более умеренном формате.
«К четвергу они почти сойдут на нет, но полностью исчезать не будут. В выходные снова возможно усиление дождей, но уже не такое интенсивное», — сказал синоптик.
Без зонта — никуда
По прогнозу, в ближайшие дни москвичам не стоит рассчитывать на полностью сухую погоду.
«Когда вы его забудете на работе, тогда вы будете из дома выходить без зонта. Пока в ближайшую неделю и начало следующей недели такой радости не наблюдается», — подчеркнул Ильин.
При этом возможны короткие прояснения и даже солнечные периоды — например, в середине недели.
Потепление сменится похолоданием
Циклон принес в регион не только дожди, но и относительно теплый воздух.
«Этот циклон нам несет и теплый воздух, температура воздуха плюс 12, плюс 17 градусов вплоть до пятницы», — обратил внимание синоптик.
Однако уже к выходным ситуация изменится: суббота: +9…+14, воскресенье: +5…+10. Сегодня ночью температура начнет снижаться
«В ночь на понедельник — от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами возможны заморозки», — добавил Ильин.
Весенняя «перестройка» погоды
Подобные погодные качели — нормальное явление для апреля.
«Это не аномалия. Весной дожди — это естественно. Атмосфера перестраивается», — пояснил он.
В ближайшие недели погода останется переменчивой: осадки будут чередоваться с прояснениями, а температура останется в пределах климатической нормы. Но обилия теплых солнечных дней в ближайшее время ждать не стоит — весна в этом году будет классической, с дождями и перепадами температуры.