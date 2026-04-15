Москву накрыл каспийский циклон. Синоптик рассказал, когда закончатся дожди В Москву пришел каспийский циклон и принес дожди

Каспийский циклон принес в Москву и область затяжные дожди, которые сохранятся практически на всю неделю. Типичная апрельская погода или природная аномалия, разбирался 360.ru.

Циклон пришел из Поволжья О приближении каспийского циклона метеорологи предупреждали заранее. В частности, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что уже к полудню 14 апреля центр циклона вышел к границе Воронежской и Волгоградской областей. «В столице они придут около 14 часов. Начал усиливаться ветер. Это скорость в порывах местами достигает 16 метров в секунду», — писал он. По его данным, первые осадки начались на юге и востоке Подмосковья, а затем накрыли и Москву. Специалисты также предупредили о возможном превышении уровня воды в реках.

«Это обычные весенние дожди» Пик осадков уже прошел — наиболее интенсивные дожди зафиксировали вечером 14 и 15 апреля. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. «Дожди сохранятся в течение всей недели, но наиболее сильные были вчера и сегодня. Дальше они постепенно ослабеют», — пояснил специалист. Несмотря на разговоры о «тропических ливнях», ситуация вполне стандартная. «Тропические ливни — это 150–600 миллиметров осадков за короткое время. У нас просто сильный дождь», — отметил Ильин. Он добавил, что осадки будут идти практически каждый день, но уже в более умеренном формате. «К четвергу они почти сойдут на нет, но полностью исчезать не будут. В выходные снова возможно усиление дождей, но уже не такое интенсивное», — сказал синоптик. Без зонта — никуда По прогнозу, в ближайшие дни москвичам не стоит рассчитывать на полностью сухую погоду. «Когда вы его забудете на работе, тогда вы будете из дома выходить без зонта. Пока в ближайшую неделю и начало следующей недели такой радости не наблюдается», — подчеркнул Ильин. При этом возможны короткие прояснения и даже солнечные периоды — например, в середине недели.

Потепление сменится похолоданием Циклон принес в регион не только дожди, но и относительно теплый воздух. «Этот циклон нам несет и теплый воздух, температура воздуха плюс 12, плюс 17 градусов вплоть до пятницы», — обратил внимание синоптик. Однако уже к выходным ситуация изменится: суббота: +9…+14, воскресенье: +5…+10. Сегодня ночью температура начнет снижаться «В ночь на понедельник — от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами возможны заморозки», — добавил Ильин. Весенняя «перестройка» погоды Подобные погодные качели — нормальное явление для апреля. «Это не аномалия. Весной дожди — это естественно. Атмосфера перестраивается», — пояснил он. В ближайшие недели погода останется переменчивой: осадки будут чередоваться с прояснениями, а температура останется в пределах климатической нормы. Но обилия теплых солнечных дней в ближайшее время ждать не стоит — весна в этом году будет классической, с дождями и перепадами температуры.