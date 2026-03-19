Сезон электросамокатов вот-вот наступит в Москве: что нужно знать о езде на СИМ в столице

Дептранс Москвы и операторы проката завершают подготовку к новому сезону аренды электрических самокатов и велосипедов. Какие требования предъявляют к ним в этом году и как можно взять СИМ в прокат в столице, разбирался 360.ru.

Регистрационные знаки появились на электросамокатах с прошлого года. Они состоят из двух букв и четырех цифр в два ряда.

Для работы операторы должны выполнить условия города, в противном случае им откажут в праве выставлять технику на улицы.

Арендовать самокат в Москве можно только с 18 лет после верификации в приложении аренды через аккаунт на mos.ru . Эту меру ввели еще в прошлом году, чтобы быстрее находить злостных нарушителей и предотвращать опасные ситуации на дорогах.

«Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», — подчеркнул тогда заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вопрос повышения безопасности поездок находится на особом контроле Сергея Собянина. Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей.

Если у пользователя уже есть аккаунт, достаточно авторизоваться через Mos ID. Использовать можно также ID самых крупных банков или учетную запись на «Госуслугах».

Чтобы учетная запись стала полной, необходимо подтвердить личность через МФЦ — проверка обычно занимает не больше суток. После этого пользователь получает доступ не только к сервисам кикшеринга, но и сотням других услуг. Сделать это может любой человек, у которого есть номер российского мобильного оператора.