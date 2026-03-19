Сезон электросамокатов вот-вот наступит в Москве: что нужно знать о езде на СИМ в столице
Дептранс Москвы и операторы проката завершают подготовку к новому сезону аренды электрических самокатов и велосипедов. Какие требования предъявляют к ним в этом году и как можно взять СИМ в прокат в столице, разбирался 360.ru.
Требования для работы в городе
Для работы операторы должны выполнить условия города, в противном случае им откажут в праве выставлять технику на улицы.
«Техника выходит на линию исправной, чистой и с номерами единого формата», — подчеркнула руководитель проектов новой мобильности департамента Полина Стасюк.
Регистрационные знаки появились на электросамокатах с прошлого года. Они состоят из двух букв и четырех цифр в два ряда.
Верификация через mos.ru
Арендовать самокат в Москве можно только с 18 лет после верификации в приложении аренды через аккаунт на mos.ru. Эту меру ввели еще в прошлом году, чтобы быстрее находить злостных нарушителей и предотвращать опасные ситуации на дорогах.
«Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», — подчеркнул тогда заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Вопрос повышения безопасности поездок находится на особом контроле Сергея Собянина. Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей.
Максим Ликсутов
Если у пользователя уже есть аккаунт, достаточно авторизоваться через Mos ID. Использовать можно также ID самых крупных банков или учетную запись на «Госуслугах».
Чтобы учетная запись стала полной, необходимо подтвердить личность через МФЦ — проверка обычно занимает не больше суток. После этого пользователь получает доступ не только к сервисам кикшеринга, но и сотням других услуг. Сделать это может любой человек, у которого есть номер российского мобильного оператора.
Безопасность на электросамокатах
Удобство и доступность СИМ очевидны, однако важно помнить об обратной стороне медали: эти средства передвижения представляют серьезную угрозу как для самих водителей, так и для пешеходов, указывает главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.
Даже при небольшой скорости передвижения водители самокатов рискуют получить опасные травмы при столкновении или потери управления.
Зачастую это серьезные многооскольчатые, открытые переломы, сочетанные травмы (когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях). Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновении с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей.
Александр Григорьев
Самый надежный способ избежать опасности — полностью отказаться от использования самокатов. Если такого варианта нет, стоит строго соблюдать простые правила безопасности.
- Не передавайте управление СИМ детям и подросткам.
- Никогда не катайтесь вдвоем, тем более втроем и более.
- Категорически запрещено выезжать на проезжую часть или кататься на узких улицах, где много помех.
- Сохраняйте безопасную скорость, при которой вы чувствуете уверенность в контроле над самокатом и откажитесь от использования смартфона во время движения.