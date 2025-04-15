Сергей Собянин: рынок такси полностью легализовали в Москве

Почти 200 тысяч машин работают в таксомоторных перевозках в Москве. Только за последний год автопарк вырос на 15%, рассказал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. За 15 лет рынок удалось полностью легализовать — все компании работают по строгим правилам и следят за квалификацией водителей.

Средний возраст машины в области перевозок составляет 3,2 года. Это один из самых молодых таксопарков в Европе, отметил Собянин. В прошлом году пассажиропоток составлял 1,73 миллиона в день, а всего за год он превысил 632 миллиона.

Качество сервиса и безопасность такси

В прошлом году в Московском регионе ввели аттестацию водителей, с марта этого года она стала обязательной.

«Это гарантия, что за рулем — профессионал, знающий город, соблюдающий правила и умеющий действовать в нештатных ситуациях. Благодаря системе аналитики работы такси КИС „АРТ“, которую Москва ввела первой в стране в 2021 году, на линию выходят только добросовестные специалисты», — написал Собянин.

Кроме того, в сентябре 2023 года службы такси несут ответственность перед пассажирами. Они тщательно следят за тем, чтобы за рулем всегда были квалифицированные водители.

Бесплатные консультации и поддержка города

Владельцы такси могут получить бесплатные консультации, а также проверить свой таксопарк на соблюдение требований при помощи онлайн-платформы «Открытый контроль».

Кроме того, организации могут получить финансовую поддержку. Так, за последние 13 лет город компенсирован часть затрат на закупку 92 тысяч машин. Общая сумма субсидий составила 2,49 миллиарда рублей.

«Субсидия выдается только на автомобили с экологическим классом пять и шесть и на электромобили, произведенные в Москве, для них предусмотрен повышающий коэффициент 2,5. Новые автомобили обеспечивают не только комфорт, но и безопасность поездок», — добавил мэр.

По прогнозам, к 2030 году до 50% таксопарка в Москве придется на электромобили. Ожидается, что это повысит комфорт пассажиров и снизит негативное влияние на окружающую среду.

Благодаря всем принятым мерам поездки стали гораздо безопаснее. Так, с 2019 года количество ДТП с участием такси сократилось на 4%.

«Наша задача — развивать современный, безопасный и удобный сервис, соответствующий мировым стандартам», — добавил Сергей Собянин.