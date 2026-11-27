Международный форум «Инновационный экспорт» в особой экономической зоне «Дубна», на котором представили российскую фармацевтику и биотехнологии. Масштабная площадка наукограда объединила ведущих отечественных производителей из 11-ти регионов и зарубежных дистрибьюторов.

На форуме российские производители показали фармацевтическую и косметическую продукцию и биотехнологии. Организатор — Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

«Сегодня мы его организовываем для того, чтобы познакомить иностранных байеров с продукцией компаний Подмосковья, чтобы познакомиться с ними напрямую, провести B2B встречи, провести переговоры, обозначить точки соприкосновения, потому что это, возможно, будут какие-то совместные проекты, а не просто поставки», — заявила заместитель исполнительного директора Фонда поддержки ВЭД Евгения Пак.

Партнерами выступили фармацевтические дистрибьюторы, аптечные сети, клиники из Индии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, они ищут поставщиков лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов.

«Сегодня особая экономическая зона — это, безусловно, лидер инвестиционной привлекательности. И у нас более 30 процентов компаний — это компании, которые относятся к категории биотехнологии. <…> Поэтому тематика форума для нас сегодня особо актуальна, потому что она помогает компаниям найти инструменты продажи своей продукции на внешние рынки», — рассказала замдиректора по инновациям и стратегическому развитию ОЭЗ «Дубна» Виктория Халимендик.

Гости форума побывали в научно-производственном комплексе компании Biopharm Lab, а также на фармацевтическом заводе «Алтегро». Фармзавод в этом году вышел на международный рынок, продукцию поставляют в Монголию, Армению и Киргизию. Начались регуляторные процедуры для регистрации препаратов в странах Африки и Азии.

Участники форума обсудили актуальные вопросы отрасли и перешли к презентации продукции, а также к первым переговорам. Форум подтвердил востребованность товаров Подмосковья на международных рынках.