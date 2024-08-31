Сегодня 12:14 Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

На VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС обсудили опыт в реализации технологий, улучшающих экологическую ситуацию в Москве, проектов ГЧП, а также инструментов оценки и планирования устойчивого развития. Столица полностью обеспечила выполнение показателей по шести ЦУР благодаря эффективным формам сотрудничества города и бизнеса, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Тему подняли в рамках сессии «Устойчивое развитие: стратегическое планирование территорий и роль крупного бизнеса». Начальник управления улучшения инвестиционного климата Городского агентства управления инвестициями Асият Багатырова подчеркнула, что город активно привлекает инвесторов к созданию современной городской инфраструктуры, которая соответствует ЦУР. «Комплексная система мер поддержки бизнеса, например программа стимулирования создания мест приложения труда и реализация механизмов государственно-частного партнерства, позволяют эффективно внедрять стратегические подходы, направленные на формирование социально-ответственной экологической культуры развития города», — сказала она.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

У Москвы успешный опыт в реализации крупных экологических проектов в рамках государственно-частного партнерства. В октябре 2023 года в столице открыли завод по утилизации вышедшей из строя техники, которую ранее использовали городские предприятия и бюджетные организации. После переработки рециклированные материалы возвращают в экономический оборот. Проект реализовали в рамках соглашения о ГЧП в экологической сфере. Город заключил его с инвестором на 20 лет в 2021 году.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Программу стимулирования создания мест приложения труда в Москве реализуют с 2022 года. Ее условия предполагают, что инвесторы получают от города льготу и в ответ на это возводят современные промышленные, офисные и соцобъекты: на них для москвичей создают новые рабочие места — высокотехнологичные, современные и комфортные. Бизнес-парк на северо-востоке столицы и промышленный парк на юго-западе города уже получили сертификат соответствия стандартам «зеленого» строительства. Здания признали полностью соответствующими современным требованиям к экологичности и энергоэффективности объектов. Они также обладают высоким качеством организации внутреннего пространства.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве, которую по праву считают развитым промышленным центром России, активно внедряющим инновации, расширяют производственные мощности и развивают технологические возможности. В городе действуют свыше 4,2 тысячи промплощадок, где трудоустроены 725 тысяч человек.

Каждый год в столице открываются 40-50 крупных и средних, а также порядка 100 малых предприятий.