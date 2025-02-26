Разноцветная Африка и великие женщины: главные выставки марта в музеях Москвы

Музеи Москвы объявили об открытии новых выставок в марте

История блокады Ленинграда, древние археологические находки и фауна Африки станут главными темами выставок московских музеев в марте 2025 года. Подробности об экспозициях, которые станут интересны жителям и гостям столицы, рассказал сайт «Новости Москвы» .

Работавшая с 2004 года в подвальном помещении Исаакиевского собора выставка «Чтобы помнили…», посвященная блокаде Ленинграда, впервые отправится в столицу. Экспозиция откроется 18 марта в Государственном музее имени Пушкина.

Основной акцент создатели выставки сделали на подвиге работников музеев оккупированного города, которые сохранили дворцы-музеи, а также важнейшие предметы для русской и мировой культуры. Кроме того, часть экспозиции посвятят Исаакиевскому собору, получившему серьезные повреждения во время блокады, но восстановленному при реставрации.

В преддверии Международного женского дня в Музее-квартире известного книгоиздателя Ивана Сытина на Тверской улице откроется выставка, посвященная окружавшим его женщинам.

Через призму отношений Сытина с родственницами и сотрудничавшими с ним писателями и художниками авторы покажут, как менялось положение женщин в общественной жизни в конце XIX — начале ХХ века.

В этот же день для интересующихся археологией в Государственном биологическом музее имени Тимирязева начнет работу выставка «Синантроп (человек из Чжоукоудянь)», где представят находки палеонтологов, работавших в китайском городе Чжоукоудянь в первой половине XX века.

Главным экспонатом экспозиции станет черепная коробка синантропа — подвида рода Homo. Это родственник питекантропов, который жил в более поздний период.

Московский музей современного искусства 13 марта представит работы живописца, графика и поэта Владимира Башлыкова. В экспозицию войдут более 100 полотен, которые автор создал с 1970-х по 2020-е годы.

Еще одна выставка, которая заинтересует любителей древностей, откроется 13 марта в Музее археологии Москвы. Экспозицию посвятят главному российскому исследователю палеолита Александру Трусову. Именно он обнаружил древнейший археологический памятник — Зарайскую палеолитическую стоянку.

Выставка «Черный континент, или Путешествие по разноцветной Африке» откроется в Дарвиновском музее 18 марта. Посетители увидят обитателей тропиков, саван и пустынь, также традиционные маски и музыкальные инструменты местных жителей

Традиционные женские костюмы XVIII-ХХ веков северных районов России покажут на выставке во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Выставка откроется 27 марта. Среди экспонатов кураторы особо отметили традиционный свадебный наряд из затопленного села Крохино Белозерского уезда.