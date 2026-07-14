Ракова: в Москве расширили диагностику дисплазии у детей благодаря ИИ-сервису

В столице заработал уже 70-й по счету ИИ-сервис для лучевой диагностики. Он автоматически выполняет коксометрию на рентгеновских снимках: строит специальные углы и определяет, нарушено ли анатомическое строение суставов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Когда врач анализирует снимок тазобедренного сустава у ребенка, ему важно точно построить специальные углы и оценить, правильно ли соотносятся кости. По этим данным специалист видит, есть ли нарушения в развитии сустава, и учитывает их при подготовке заключения», — рассказала заммэра.

Она отметила, что внедрение сервиса повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей. А это поможет предотвратить серьезные заболевания.

Новый цифровой помощник, по словам Раковой, возьмет на себя технически сложный этап — автоматическое построение углов на рентгенограмме. Потом результат вместе с другими данными проанализирует специалист. Внедрение нейросетей повысит точность диагностики и поможет предотвратить развитие серьезных патологий в будущем.

«Также внедрение нейросети значительно экономит время. Правильное построение углов — довольно сложный процесс, на который врач мог затратить несколько часов. Благодаря новому ИИ-сервису это занимает всего нескольких минут», — подчеркнула она.

Внедрение ИИ-сервисов в лучевой диагностике развивается в Москве сразу по нескольким направлениям. Медики получили дополнительные инструменты для анализа компьютерной томографии органов брюшной полости, оценки рентгенографических признаков артроза коленного сустава и морфометрии магнитно-резонансной томографии головного мозга.