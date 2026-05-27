Прозрачность и профессиональный подход. Как изменился вторичный рынок авто в России? Конференция для профессиональных продавцов автомобилей прошла в Москве

Больше половины покупателей в России готовы приобрести автомобиль с пробегом у профессионального продавца. Это почти на 10% больше, чем в 2024 году. О том, как изменился вторичный рынок и какие инструменты делают его прозрачнее, поговорили на федеральной конференции для профессиональных продавцов в Москве.

В конференции приняли участие порядка четырех тысяч специалистов. Это продавцы, эксперты, представители дилерских центров и финансовых сервисов. Они обсудили развитие отрасли, цифровизацию и формирование единых стандартов работы. «Я на рынке уже довольно долгий период времени и наблюдаю, как каждый год мнение покупателей касательно профессиональных продавцов меняется в лучшую сторону. Потому что как раз такие конференции, а также то желание, которое я вижу у профессиональных продавцов – меняться, обеляться, становиться сильнее и лучше. Безусловно, всё это сказывается положительно на отношении людей к профессиональным продавцам и авторынку в целом», — поделился профессиональный продавец автомобилей Алексей Соловьев.

По статистике с прошлого года спрос на объявления от профессиональных продавцов вырос на 16%. Для успешной работы важно повышать качество взаимодействия с покупателями и нарабатывать репутацию. Для этого на сервисе есть ряд специальных инстремунтов, которые делают общение более прозрачным. Среди них — Автотека — рыночный стандарт с информацией о машине из разных источников, рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» «Авито Авто» Сергей Хахулин. «Второе — это система оценки качества сервиса продавца, когда по множеству параметров, как он отвечает на звонки, на сообщения, достоверно указывать информацию в объявлении, мы можем выводить такой рейтинг и подсказывать профессионалу рынка, где нужно улучшаться», — добавил он.

По статистике профессиональные продавцы продают машины на 50% быстрее собственников. Причины — точное рыночное ценообразование, качественная подготовка и высокий уровень клиентского сервиса. Эксперты уверены: будущее вторичного рынка — за прозрачностью и профессиональным подходом. Чем больше объективной информации получает покупатель, и чем выше стандарты работы продавцов, тем быстрее растет доверие к рынку автомобилей с пробегом.