Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти на 10%

Объем производства лекарств и медицинских изделий в Москве по итогам первого полугодия 2024 года увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал рост обрабатывающего производства в столице на 20% за первые шесть месяцев.

«Город по поручению мэра Москвы Сергея Собянина обеспечивает благоприятный инвестиционный климат, предлагает промышленникам инструменты поддержки, которые дают ряд преференций», — заявил Ликсутов.

Он отметил, что такой подход позволяет компаниям экономить на налогах, чтобы концентрироваться на расширении рынков сбыта и ассортимента продукции, а также модернизации оборудования.

Предприятия за первое полугодие увеличили производство лекарств и медицинских изделий почти на 10%. В частности, объем выпуска фармсубстанций вырос более чем в 2,6 раза.

Объем производства препаратов для лечения нервной системы в натуральном выражении также вырос почти на 10%, диагностических реагентов и других фармпрепаратов — на 13,1%, кетгутов, клейких перевязочных материалов и аналогичных материалов — на 41,2%.

Развитие высокотехнологичных отраслей является одной из приоритетных задач Москвы. В столице развивается кластеризация промышленности, которая позволяет предприятиям активнее обмениваться опытом и полезными разработками, наращивать технологичный суверенитет в отдельно взятых отраслях промышленности и создавать изделия с большей добавленной стоимостью.

«В Москве уже действует четыре межотраслевых кластера, в которых объединены 140 ведущих производителей направлений. Среди них — один из самых больших в стране фармакологических кластеров, в который входят 13 компаний. Часть из них по офсетным контрактам уже поставляют лекарственные средства городу. В частности, одно из предприятий, выпускающих вакцины, открыло научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения аутоиммунных, онкологических и инфекционных заболеваний», — добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.

Москва — город с развитым производством. В столице ведут деятельность более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых работают свыше 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 крупных и средних предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая сложную технику, медицинское оборудование, лекарства, мебель, косметику, обувь и одежду.

Созданные в Москве для бизнеса комфортные условия позволяют большим, малым и средним предприятиям успешно развиваться. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.