Производители Москвы помогут собрать детей в школу

К началу учебного года промышленные предприятия Москвы увеличили ассортимент товаров для школьников, чтобы закрыть потребности горожан в качественной продукции. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что развитый в Москве инвестиционный климат помогает промышленникам стабильно наращивать объемы выпускаемой продукции.

«В городе около 30 предприятий изготавливают высокотехнологичное школьное оборудование, канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие изделия для детей. В преддверии учебного года они увеличили ассортимент, производство и объемы выпуска и поставки товаров для школьников. За первое полугодие в столице на 10% выросло производство обуви, в том числе детской и ортопедической, на 37% — выпуск канцелярии», — рассказал Гарбузов.

Столичная компания ProEcopen выпускает шариковые ручки и блокноты из вторсырья. А на предприятии «Фотоэксперт» изготавливают постеры с расписаниями уроков, тетради и наклейки.