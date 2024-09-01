Производители Москвы помогут собрать детей в школу
К началу учебного года промышленные предприятия Москвы увеличили ассортимент товаров для школьников, чтобы закрыть потребности горожан в качественной продукции. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что развитый в Москве инвестиционный климат помогает промышленникам стабильно наращивать объемы выпускаемой продукции.
«В городе около 30 предприятий изготавливают высокотехнологичное школьное оборудование, канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие изделия для детей. В преддверии учебного года они увеличили ассортимент, производство и объемы выпуска и поставки товаров для школьников. За первое полугодие в столице на 10% выросло производство обуви, в том числе детской и ортопедической, на 37% — выпуск канцелярии», — рассказал Гарбузов.
Столичная компания ProEcopen выпускает шариковые ручки и блокноты из вторсырья. А на предприятии «Фотоэксперт» изготавливают постеры с расписаниями уроков, тетради и наклейки.
На столичных фабриках и заводах также выпускают детскую одежду. За шесть месяцев они выпустили более 100 тысяч пиджаков и блейзеров, а также свыше 102 тысяч брюк.
В компании «Старт» производят школьную и спортивную форму. Выпуском детских комбинезонов, курток, термобелья для занятий физкультурой на улице занимается предприятие Bask. Производство ортопедической обуви и школьной формы наладили в компании «Ортомода».
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