Прогулка и приключения. В Москве запустили новый городской квест по старинным усадьбам
Фестиваль «Усадьбы Москвы» пригласил на городские квесты всех желающих
Захватывающее путешествие с разгадыванием загадок в режиме реального времени запустили организаторы фестиваля «Усадьбы Москвы». Для участия достаточно иметь на руках смартфон, чтобы попробовать себя в роли детектива.
Участникам предложили три различных сценария для знакомства с центральными районами столицы: «Хамовники: хроники пропавшего репортера», «Яков Брюс: в поисках утерянной книги» в Басманном районе и «Тайны старого Арбата».
На себе квест проверила журналист 360.ru Анастасия Садовникова. В роли детектива ей необходимо было найти коллегу, который пропал в одной из старинных усадеб, провалившись во временной разлом. Для спасения репортера пришлось отыскать осколки волшебного зеркала, выполнив все задания квеста.
В роли пропавшего в Хамовниках репортера выступил актер Арсений Попов.
«Можно увидеть, как мой персонаж преображается. То есть чем дольше он времени проводит в этом безвременье, тем больше оно его поглощает и я становлюсь его частью», — рассказал он.
Квест полностью интерактивный, для запуска достаточно при помощи смартфона просканировать QR-код и отправиться в путешествие.
Совмещенные с приключениями прогулки — это часть масштабного фестиваля «Усадьбы Москвы», который проходит на 50 исторических площадках. Всего в рамках фестиваля в городе проведут более 2000 мероприятий: мастер-классы, концерты, игры, театрализованные экскурсии, исторические пикники и не только.
«Формат квестов придумали в прошлом году. Он начался в кластере Басманный и предназначен для того, чтобы гостям, туристам и горожанам раскрыть объекты культурного наследия в новом, интересном, нетривиальном формате», — рассказала заместитель генерального директора по развитию и реализации специальных проектов «Мостуризма».
Пропавшего репортера участники поисков нашли в музее-усадьбе Льва Толстого. Писатель прожил в этом доме почти 20 лет и написал более сотни произведений.
Для тех, кто находится далеко от Москвы, пройти квесты, а заодно познакомиться с историей столицы можно онлайн. Но горожанам и жителям столицы все же лучше попробовать приключения вживую, чтобы по-новому взглянуть на центральные районы и узнать, какие исторические тайны они скрывают. Квесты продолжат работать до 30 ноября.