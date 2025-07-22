Прогулка и приключения. В Москве запустили новый городской квест по старинным усадьбам

Захватывающее путешествие с разгадыванием загадок в режиме реального времени запустили организаторы фестиваля «Усадьбы Москвы». Для участия достаточно иметь на руках смартфон, чтобы попробовать себя в роли детектива.

Участникам предложили три различных сценария для знакомства с центральными районами столицы: «Хамовники: хроники пропавшего репортера», «Яков Брюс: в поисках утерянной книги» в Басманном районе и «Тайны старого Арбата».

На себе квест проверила журналист 360.ru Анастасия Садовникова. В роли детектива ей необходимо было найти коллегу, который пропал в одной из старинных усадеб, провалившись во временной разлом. Для спасения репортера пришлось отыскать осколки волшебного зеркала, выполнив все задания квеста.

В роли пропавшего в Хамовниках репортера выступил актер Арсений Попов.

«Можно увидеть, как мой персонаж преображается. То есть чем дольше он времени проводит в этом безвременье, тем больше оно его поглощает и я становлюсь его частью», — рассказал он.