Первую московскую школу по концессии оборудовали лабораторным комплексом

Московскую общеобразовательную школу на 825 детей, ставшую частью инфраструктуры инновационного центра «Сколково», оснастили современным оборудованием. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, для города приоритетными сферами для концессионных соглашений являются образование, здравоохранение, культура, спорт, а также ЖКХ. В 2021 году московские власти заключили с инвестором концессию сроком на 25 лет, на основе которой возвели школу с передовым оборудованием.

«Учебное заведение оснастили современным оборудованием отечественного производства, которое позволяет изучать цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект, исследовать космос и разрабатывать современных роботов», — отметил Ликсутов.

Лабораторный комплекс «Сколки» занимает более тысячи квадратных метров. Школьники смогут использовать стереоскопический микроскоп, цифровые мультиметры и осциллографы. Также они будут учиться работать в химической лаборатории со спектрометрами, газоанализаторами, генераторами чистого азота и другими приборами.

Для изучения биологии для школьников установили современные микроскопы, ПЦР-боксы, элетрофорезные камеры, камеру для роста растений, аквариум и террариум. Для практических занятий на прилегающей к школе территории также разбили огород.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что особое внимание уделят развитию у детей компетенций в области цифрового производства. Для них будут проводить уроки по робототехнике и информатике. Учащиеся научатся работать с 3D-оборудованием, а также делать детали с помощью лазерных, точильных, сверлильных, токарных и высокоточных микрофрезерных станков.

«Для проведения практических занятий по робототехнике в школе организован специальный ИТ-полигон», — подчеркнул Гарбузов.

Также в школе есть арт-студия «Сколки» со швейными и вышивальными машинами, гончарным кругом и печью для обжига керамики.