Первую московскую школу по концессии оборудовали лабораторным комплексом

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московскую общеобразовательную школу на 825 детей, ставшую частью инфраструктуры инновационного центра «Сколково», оснастили современным оборудованием. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, для города приоритетными сферами для концессионных соглашений являются образование, здравоохранение, культура, спорт, а также ЖКХ. В 2021 году московские власти заключили с инвестором концессию сроком на 25 лет, на основе которой возвели школу с передовым оборудованием.

«Учебное заведение оснастили современным оборудованием отечественного производства, которое позволяет изучать цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект, исследовать космос и разрабатывать современных роботов», — отметил Ликсутов.

Лабораторный комплекс «Сколки» занимает более тысячи квадратных метров. Школьники смогут использовать стереоскопический микроскоп, цифровые мультиметры и осциллографы. Также они будут учиться работать в химической лаборатории со спектрометрами, газоанализаторами, генераторами чистого азота и другими приборами.

Для изучения биологии для школьников установили современные микроскопы, ПЦР-боксы, элетрофорезные камеры, камеру для роста растений, аквариум и террариум. Для практических занятий на прилегающей к школе территории также разбили огород.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что особое внимание уделят развитию у детей компетенций в области цифрового производства. Для них будут проводить уроки по робототехнике и информатике. Учащиеся научатся работать с 3D-оборудованием, а также делать детали с помощью лазерных, точильных, сверлильных, токарных и высокоточных микрофрезерных станков.

«Для проведения практических занятий по робототехнике в школе организован специальный ИТ-полигон», — подчеркнул Гарбузов.

Также в школе есть арт-студия «Сколки» со швейными и вышивальными машинами, гончарным кругом и печью для обжига керамики.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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В здании площадью 17,3 тысячи квадратных метров располагается сразу несколько общественных пространств: центральный атриум с амфитеатром на 450 мест, многофункциональный зал-трансформер и два спортзала.

На прилегающей к учебному заведению территории есть всесезонная спортивно-рекреационная зона площадью 40 тысяч квадратных метров. Ее оборудовали футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола, дорожками для прыжков в длину, бега, уличной зоной для воркаута, местами для отдыха. Специалисты возвели технологичный игровой комплекс и полигон робототехники, а также разбили школьный огород и экотропу.

Инвестор и идеолог «Сколки» Андрей Комаров заявил, что строителям удалось создать школу принципиально нового уровня.

«В основе модели обучения — решение реальных задач от лидеров индустрий, которые помогут школьникам подготовиться к профессиональным вызовам», — отметил он.

По его словам, в учебном заведении установили передовое оборудование для изучения четырех динамично развивающихся во всем мире направлений: ИТ и искусственного интеллекта, биотехнологий, креативной и космической индустрии.

Для изучения каждой сферы установили лаборатории и мастерские, с помощью которых дети и подростки будут реализовать самые смелые инновационные проекты, рассказал Комаров.

За последние 10 лет правительство Москвы заключило семь концессионных соглашений. За счет инвесторов строятся важные для столицы объекты в сфере дорожного строительства, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального и гостиничного хозяйства. Объем частных инвестиций по концессиям составит около 125 миллиардов рублей.

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