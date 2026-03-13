Овчинский: жилые дома и многоэтажный паркинг построят в Люблине по программе КРТ

Столичные власти утвердили реорганизацию трех участков площадью в 2,32 гектара в районе Люблино по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения разместили на сайте mos.ru. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«На юго-востоке столицы в районе Люблино в программу комплексного развития территорий город намерен вовлечь еще три участка общей площадью 2,32 гектара. По проекту КРТ планируется освободить площадки от устаревших построек и возвести около 39 тысяч квадратных метров современной недвижимости», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он обратил внимание, что самые высокие объемы придутся на жилую застройку: под нее выделят два участка на улице Степана Шутова. На этой территории возведут свыше 31 тысячи «квадратов» для реализации программы реновации.

«В свою очередь, на участке на улице Головачева разместят многоэтажный паркинг площадью 7,8 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 200 машино-мест», — добавил Овчинский.

Жилые дома на 274 квартиры общей площадью более 18 тысяч квадратных метров возведут на улице Степана Шутова на участках владение четыре и владение 14 в рамках программы реновации. Новое жилье в домах получат минимум 575 человек. Многоэтажный паркинг оборудуют на участке владение три на улице Головачева.

В одной из новостроек выделят помещения для ГБУ «Жилищник» района Люблино и «О

„Объединение культурных центров ЮВАО». Обе организации переедут сюда из старых зданий, которые перестали отвечать современным требованиям. Кроме того, в рамках программы комплексного развития территорий участки благоустроят.

Действующая в Москве программа КРТ направлена на превращение бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков в благоустроенные городские кварталы. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится почти 400 проектов общей площадью около 4,5 тысячи гектаров.