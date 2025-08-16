Овчинский: возведение надземной части началось в новостройке по реновации на Нагатинской улице

Работы по строительству жилого комплекса по программе реновации продолжаются в московском районе Нагатино-Садовники. Общая площадь будущего дома составит более 47 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новый жилой комплекс появится по адресу: улица Нагатинская, владение ¼.

«В районе Нагатино-Садовники ведется строительство дома из четырех секций по программе реновации. Предусмотрено 414 квартир с улучшенной отделкой общей жилой площадью более 13,5 тысячи квадратных метров. Шесть квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. Придомовую территорию благоустроят, во дворе оборудуют две детские и спортивную площадки, а также место для тихого отдыха, высадят деревья и кустарники. Рядом с новостройкой расположены станция метро „Нагатинская“, горнолыжный спортивный комплекс, образовательные и медицинские учреждения, торгово-развлекательные центры. Сейчас на объекте возводится надземная часть здания», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка получит несколько секций с разной этажностью. Так как территория будущего дома имеет отдельный рельеф, то один из блоков получит дополнительный наземный этаж, предназначенный для выравнивания придомовой территории.

Кроме жилой площади в новостройке предусмотрели нежилые помещения с отдельными входами и собственными инженерными системами. Они предназначены для размещения аптек, магазинов, салонов и досуговых центров.

На первых этажах подъездов разработчики предусмотрели создание просторных вестибюлей с витражными входами, холлами для лифтов и отдельными помещениями для хранения велосипедов и колясок жильцов.

Кроме того, в доме установят 12 грузопассажирских лифтов, а тамбуры оборудуют специальными зонами безопасности для жильцов на инвалидных колясках. Для удобства маломобильных людей в подъездах не будет ступеней и порогов, а вход опустят на уровень улицы.

Работы по строительству нового дома начались в январе этого года. Новостройка займет земельный участок площадью более 1,2 гектара.

Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она направлена на переселение горожан из 5176 домов в современные квартиры. Мэр российской столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Объем вводимого жилья вывел Москву в лидеры среди регионов по строительству и помог в реализации целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».