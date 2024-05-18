Овчинский: в Москве запустили новый курс по беспилотному транспорту | 360°

Москва 18 мая 2024, 16:25 Овчинский: в Москве запустили новый курс по беспилотному транспорту Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Образовательный проект «Московская техническая школа» совместно со столичным Политехом разработали и запустили новый очный курс «Беспилотный транспорт». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он назвал развитие индустрии беспилотного транспорта одной из стратегических задач Москвы и отметил, что в городе продолжают создавать условия для инновационной технической среды и прогресса отрасли. В качестве примера Овчинский рассказал об открытом в прошлом году Федеральном центре беспилотных авиационных систем. Он добавил, что в рамках «Московской технической школы» уже стартовало обучение специалистов по направлению «Беспилотный транспорт».

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«Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних — „Эксплуатация беспилотных авиационных систем“, который МТШ открыла совместно с Московским политехом», — указал Овчинский.

По его словам, новый курс состоит из 252 академических часов, 38 из которых отводятся на летнюю практику. Благодаря обучению инженеры получат актуальные навыки и знания в работе с гражданскими беспилотниками со взлетной массой до 30 килограммов. После прохождения курса инженер сможет проводить диагностику и ремонт радиоэлектронной аппаратуры, а также подготавливать БПЛА к полетам и управлять ими.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Начальник отдела эксплуатации и испытаний БАС компании «ИрбисСкайТех», инженер Московского политехнического университета Иван Терехов назвал главной целью курса именно комплексную подготовку обучающихся. По его словам, специалист при необходимости сможет работать даже с незнакомыми ему системами, вникнув лишь в субъективные нюансы.

«А для этого необходима надежная база, фундамент. Возведение такого фундамента — приоритет в нашей программе обучения», — подчеркнут он.

Представитель Политеха отметил, что город готовит инженеров, которые будут развивать эту перспективную сферу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указал на необходимость появления новых инженерных кадров на производствах современных технологий. Для решения этого вопроса столичное правительство создало проект «Московская техническая школа», целью которого стало повышение квалификации инженеров, работающих с инновационными технологиями.

Сотрудники предприятий могут получить в «Московской технической школе» доступ к 160 курсам по девяти общим направлениям. Образовательная инфраструктура также включает в себя вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Всего в МТШ обучение прошли свыше 2,2 тысячи специалистов.