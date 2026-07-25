Овчинский: в Котловке строят жилой комплекс по реновации на 758 квартир
Овчинский: в Котловке возводится современный ЖК по программе реновации
В районе Котловка на юго-западе Москвы развернулось строительство нового квартала по программе реновации. Жилая площадь комплекса превысит 47 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Жилой комплекс будет состоять из четырех отдельно стоящих корпусов переменной этажности, объединенных подземным паркингом. Корпуса сгруппируют по форме прямоугольника, за счет чего внутри получится камерное дворовое пространство. Там разместятся детская и спортивная площадки и две зоны отдыха. В доме запроектировано 758 квартир, 11 из которых будут приспособлены для маломобильных жителей. Суммарная жилая площадь превысит 47 тысяч квадратных метров. Помещения в подъездах и придомовое пространство спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Новый комплекс начали возводить на улице Винокурова, земельный участок 22/1. Прежде на этом месте стояли три расселенные пятиэтажки.
Архитектура и ход стройки
Внешний облик комплекса запроектировали в сдержанном современном стиле. Для отделки фасадов выбрали фиброцементные панели спокойных оттенков: белого, бело-алюминиевого, светло-серого и перламутрово-серого. Первые этажи закроют прочным керамогранитом цвета графита, а зоны входов и коммерческие помещения получат витражное остекление.
Эксперты центра «Контроль Москвы» ведут объект от стартового этапа до финишной приемки. Инспекторы уже провели две выездные проверки. Специалисты оценили прочность возведенных монолитных элементов и свойства применяемых материалов на соответствие утвержденному проекту.
Новый ЖК возводят в районе с развитой городской средой: поблизости функционируют школы, детские сады, поликлиники, магазины и заведения общепита. За 15 минут от дома можно дойти до станции МЦК «Крымская». Рядом находятся и две зеленые зоны — историческая усадьба Черемушки-Знаменское и парк «Коршуниха».
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее также сообщал о завершении строительства трехсекционного 11-этажного дома по программе реновации в Щербинке. Этот комплекс возвели с применением технологии объемно-блочного домостроения.
Программу реновации запустили в августе 2017 года. Она охватывает порядка миллиона горожан и предполагает расселение 5176 ветхих домов. Столичный градоначальник Сергей Собянин уже поручил ускорить реализацию программы и нарастить темпы расселения и строительства в два раза.
Все данные о ходе программы публикуются на портале mos.ru, а подробности о вариантах квартир и готовых домах представлены по прямой ссылке.
Москва удерживает лидерство среди российских регионов по масштабам жилищного строительства. Высокие темпы возведения домов соответствуют задачам и ориентирам национального проекта «Инфраструктура для жизни».