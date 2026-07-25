Овчинский: в Котловке строят жилой комплекс по реновации на 758 квартир

В районе Котловка на юго-западе Москвы развернулось строительство нового квартала по программе реновации. Жилая площадь комплекса превысит 47 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Жилой комплекс будет состоять из четырех отдельно стоящих корпусов переменной этажности, объединенных подземным паркингом. Корпуса сгруппируют по форме прямоугольника, за счет чего внутри получится камерное дворовое пространство. Там разместятся детская и спортивная площадки и две зоны отдыха. В доме запроектировано 758 квартир, 11 из которых будут приспособлены для маломобильных жителей. Суммарная жилая площадь превысит 47 тысяч квадратных метров. Помещения в подъездах и придомовое пространство спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый комплекс начали возводить на улице Винокурова, земельный участок 22/1. Прежде на этом месте стояли три расселенные пятиэтажки.

Архитектура и ход стройки

Внешний облик комплекса запроектировали в сдержанном современном стиле. Для отделки фасадов выбрали фиброцементные панели спокойных оттенков: белого, бело-алюминиевого, светло-серого и перламутрово-серого. Первые этажи закроют прочным керамогранитом цвета графита, а зоны входов и коммерческие помещения получат витражное остекление.