Овчинский: в деловом центре в Новой Москве завершились монолитные работы

Строительство делового центра в районе Внуково на Омской улице, земельный участок 14/4, вышло на новый этап. Застройщик возвел монолитный каркас здания и приступил к фасадным работам. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Архитекторы спроектировали здание с двумя арками и выступающими за пределы основного контура 16-метровыми консолями, чтобы придать ему визуальную легкость и эффект парящих в пространстве объемов. Для реализации задумки применили технологию монолитного строительства с повышенным коэффициентом армирования и синхронным бетонированием элементов.

Реализация проекта началась в октябре 2024 года. Новый офисный центр позволит жителям Новой Москвы работать недалеко от дома, экономя время на дорогу.

«Сейчас в деловом центре высотой от шести до восьми этажей и площадью 53,5 тысячи квадратных метров ведется устройство наружных сетей и выполняются фасадные работы», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Внешний облик делового центра строится на игре света и фактур. Снаружи здание покроют стеклом, на двух наружных плоскостях начался монтаж подсистемы и стеклопакетов. На стенах, выходящих во двор, прозрачное остекление будет чередоваться с поясами из вентилируемых фасадов. Общая площадь остекления составит 21,4 тысячи квадратных метров.

Офисные помещения займут порядка 37 тысяч квадратных метров. В центре здания на уровне стилобата спроектирован благоустроенный двор правильной округлой формы, куда можно выйти напрямую из офисных помещений либо через парадную лестницу с улицы.

Для резидентов создадут две парковки. Плоскостная стоянка с внешней стороны рассчитана на 254 автомобиля, подземный паркинг — еще на 266 машино-мест.

Ранее Владислав Овчинский заявил, что в районе Внуково в программу реновации вошли 45 ветхих домов, жители которых переедут в современные комфортные новостройки.