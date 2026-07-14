Овчинский: в честь 70-летия Дня строителя на «Хлебозаводе» откроют тематическую зону отдыха

С 18 июля по 14 августа на территории общественного пространства «Хлебозавод» будет работать тематическая зона отдыха «Стройлаунж». Она станет частью программы, посвященной 70-летию Дня строителя, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Тематическая зона на Новодмитровской улице, 1, строение 16, объединит отдых, творчество и познавательные активности, которые познакомят горожан с современным строительным комплексом столицы. Для этого на площадке предусмотрели комфортное пространство, которое подойдет как для семейного, так и для активного досуга: здесь установят зоны для игры в настольный теннис, места для отдыха с пуфами и пледами, фотозону, а также творческую площадку, где дети смогут вместе создать большую коллективную раскраску.

По выходным в тематической зоне будут устраивать кинопоказы под открытым небом, пригласят гостей на мастер-классы и другие активности, чтобы превратить посещение площадки в увлекательное событие.

«Нам важно рассказывать об этом просто и понятно, чтобы это было интересно и взрослым, и детям. „Стройлаунж“ как раз поможет познакомиться с профессией строителя в легком и доступном формате. Здесь можно отдохнуть и заодно узнать, как создается современная городская среда», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день градостроительство представляет собой не только стройплощадки, но и современные технологии, благодаря которым город становится более удобным для жизни.