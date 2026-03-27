Овчинский: торговый центр с уникальной архитектурой построят в Выхино-Жулебине

В Выхино-Жулебине на Ферганской улице появится торговый центр с оригинальной архитектурной конструкцией, со стороны напоминающей фактуру мятой бумаги. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, при разработке проекта уделялось особое внимание созданию современной архитектурной доминанты: лаконичный объем с уникальной «мятой» фасадной оболочкой из светлых материалов органично дополнит торговую инфраструктуру.

«Внутри двухэтажного торгового центра общей площадью почти 6,9 тысячи квадратных метров на первых двух этажах запланированы помещения под магазины, просторный фудкорт, а также продовольственный магазин», — рассказал Овчинский.

На объекте обеспечат доступность для маломобильных групп населения: главный вход запроектировали на одном уровне с пешеходной зоной. Остальные выходы, расположенные на разных высотных отметках, оснастят автоматическими подъемниками.

Новый ТЦ получит прямоугольную форму со скошенным углом, где организуют главный вход. Благодаря сложной структуре с многочисленными гранями, нависающими и возвышающимися торцами здание приобретет выразительный и запоминающийся облик.

Конструктивно его выполнят в железобетонном каркасе с использованием металлоконструкций на техническом этаже. Наружные стены запроектировали из блоков и витражного остекления.

С учетом прилегающих дорог разработали схему транспортного обслуживания ТЦ. Основной подъезд организуют от Ташкентского переулка. Для посетителей предусмотрели парковочную зону с асфальтовым покрытием.

Территорию вокруг здания благоустроят с помощью газонов, размещения растений в кашпо, цветников и высадки хвойных деревьев. Здесь также установят лавочки, урны и светильники.

Появление нового объекта востребовано и ожидаемо жителями: только по итогам 2025 года более 1,1 тысячи человек получили ключи от квартир в новостройках по реновации.

Сейчас в районе строят еще два жилых комплекса для реализации программы реновации на Самаркандском бульваре. Их общая площадь достигает почти 70 тысяч квадратных метров.