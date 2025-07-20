Овчинский: строительство офисного квартала началось на севере Москвы

Работы по возведению нового делового квартала начались в Хорошевском районе столицы. Там появятся три здания высотой в 23, 19 и 11 этажей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он пояснил, что новый бизнес-центр откроется на земельном участке 20 а/2 на Ходынском бульваре.

«Общая площадь трех корпусов составит почти 125 тысяч квадратных метров. Их соединят стеклянной торговой галереей на третьем и четвертом этажах. Офисные помещения бизнес-центра займут 56,2 тысячи квадратных метров, а коммерческая инфраструктура разместится на площади около восьми тысяч квадратных метров. Сейчас на площадке ведут работы по разработке котлована и устройству стен в грунте. Завершение земляных работ и начало возведения монолитных конструкций запланировано на осень 2025 года. Реализация проекта позволит создать около 8,5 тысячи новых рабочих мест», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Для работников и посетителей нового делового квартала организуют два подземных мобильных паркинга на 550 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей и помещениями для средств индивидуальной мобильности.

Занимающаяся возведением зданий компания Stone использует для фасадов бизнес-центра стекло и металл. Внутри организуют террасы для сотрудников посетителей, конференц-зал, зоны отдыха с мягкой мебелью и три входные группы. С учетом большого количества посетителей и сотрудников там запустят более 35 лифтов большой вместимости.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что территорию вокруг квартала озеленят и интегрируют в парк «Ходынское поле». Работы по благоустройству проведут на площади в пять тысяч квадратных метров.

Поручение уделить особое внимание объектам деловой инфраструктуры правительству Москвы дал мэр российской столицы Сергей Собянин.