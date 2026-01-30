Овчинский рассказал об облике нового бизнес-центра «Адмирал» в «Южном порту»

Власти Москвы утвердили архитектурно-градостроительное решение для многофункционального бизнес-центра «Адмирал» на территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» на юго-востоке города. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что общая площадь здания из четырех объединенных секций составит около 97 тысяч квадратных метров.

«Комплекс высотой 200 метров станет новой визуальной доминантой для „Южного порта“ за счет необычной архитектуры. Начиная с 32-го этажа, его секции словно срезаются под углом, образуя ромбовидные завершения», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Территорию вокруг бизнес-центра озеленят и интегрируют в общегородскую ткань. Здесь предусмотрели зоны для отдыха, велодорожки, просторные тротуары для прогулок и парковки с зарядками для электромобилей.

«Долгое время здесь преобладали промышленные предприятия, но сегодня район стремительно развивается: появляется новая жилая, социальная и коммерческая инфраструктура, растет деловая активность. 13 домов в районе „Печатники“ вошли в программу реновации, а в целом юго-восток столицы — один из лидеров по количеству домов, вошедших в программу — 818», — подчеркнул Овчинский.