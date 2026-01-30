Овчинский рассказал об облике нового бизнес-центра «Адмирал» в «Южном порту»
Власти Москвы утвердили архитектурно-градостроительное решение для многофункционального бизнес-центра «Адмирал» на территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» на юго-востоке города. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Он подчеркнул, что общая площадь здания из четырех объединенных секций составит около 97 тысяч квадратных метров.
«Комплекс высотой 200 метров станет новой визуальной доминантой для „Южного порта“ за счет необычной архитектуры. Начиная с 32-го этажа, его секции словно срезаются под углом, образуя ромбовидные завершения», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Территорию вокруг бизнес-центра озеленят и интегрируют в общегородскую ткань. Здесь предусмотрели зоны для отдыха, велодорожки, просторные тротуары для прогулок и парковки с зарядками для электромобилей.
«Долгое время здесь преобладали промышленные предприятия, но сегодня район стремительно развивается: появляется новая жилая, социальная и коммерческая инфраструктура, растет деловая активность. 13 домов в районе „Печатники“ вошли в программу реновации, а в целом юго-восток столицы — один из лидеров по количеству домов, вошедших в программу — 818», — подчеркнул Овчинский.
Архитектурный проект многофункционального бизнес-центра «Адмирал» разработали специалисты бюро Ariada. Вход в здание оборудовали трехэтажным стилобатом с широкими вестибюлями и помещениями для магазинов и ресторанов. В самой высокой секции нового здания — 45 этажей с панорамными террасами с 32-го по 43-й уровень.
Для отделки фасада и цоколя специалисты девелопера проекта — ГК «Галс-Девелопмент» — используют стеклянные и металлические панели в сочетании с решетками в технических зонах. А остеклят здание энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами.
Особую привлекательность бизнес-центру добавит удобная транспортная доступность. Недалеко от него располагаются станции метро «Печатники» Большой кольцевой линии, МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линии. Водители смогут добраться до бизнес-центра по Третьему транспортному кольцу и оставить машину на парковке.