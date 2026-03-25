Овчинский рассказал о виде нового делового центра на Волоколамском шоссе

Власти Москвы согласовали архитектурную концепцию нового делового центра, который появится по адресу: Волоколамское шоссе, дом 32. Общая площадь 22-этажного здания составит 67,3 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новый деловой центр органично вольется в ландшафт района и полностью его преобразит. Тем более, что новое здание появится на месте газозаправочной станции.

«С появлением офисов на месте территории, которая использовалась под промышленность, появится и общественная инфраструктура. Первый этаж бизнес-центра отведен под ретейл — там расположатся кафе, аптеки, супермаркет. Прилегающая территория станет современным многофункциональным пространством: будут организованы прогулочные маршруты, высажены растения, а также появится новая зона для отдыха и работы — уличный открытый амфитеатр длиной 20 метров и высотой 5,5 метра», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Архитектурную концепцию здания разработали сотрудники бюро Parsec. В ходе работы они учли природное окружение будущей постройки и разделили комплекс на две части с выраженной вертикальной нишей и углублением на верхних этажах.

Скругленные углы, перепады высот первых этажей и два пояса внутренних подсвеченных уровней сформировали выразительный силуэт здания. В качестве основных цветов торгового центра дизайнеры использовали оттенки зеленого и голубого, усилив визуальную связь с природным ландшафтом.

Кроме того, в здании построят подземный паркинг на 134 места, а также надземную парковку с местами для размещения электромобилей и машин маломобильных категорий граждан.

Сам участок нового делового центра благоустроят. Там создадут рекреационные зоны с велопарковками, зелеными участками и элементами геопластики. На крыше уличного паркинга разместится амфитеатр.

Строительство делового центра входит в проект «Минто» девелопера Forma, который расположен в пешей доступности от станции метро «Щукинская» и МЦД Стрешнево. Также в этом районе проводится программа реновации, в рамках которой новые квартиры получат жильцы 42 старых домов. Всего в Северо-Западном округе Москвы в программу реновации вошли 432 дома.