Овчинский пригласил отметить День российского кино в павильоне «Макет Москвы»

Специальную программу подготовили для посетителей павильона «Макет Москвы» ко Дню российского кино, который отмечают 27 августа. Гостей ожидают видеоэкскурсии, тематическая викторина и светотехническое шоу на большом экране. Участники увидят, как столица стала одним из главных героев отечественных фильмов и как она менялась в разные эпохи. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что 27 августа пройдут три сеанса видеоэкскурсии «Москва в кино». За 35 минут зрители увидят кадры из известных советских и российских фильмов, в которых столица показана с разных сторон — от послевоенных улиц до современного мегаполиса. Показы состоятся в 12:00, 15:00 и 18:00.

«Кино помогает увидеть знакомый город по-новому и заметить, как сильно он менялся за десятилетия. По фильмам можно проследить не только историю Москвы, но и ее настроение в разные периоды — через архитектуру, улицы, транспорт и привычный ритм жизни горожан. Сегодня столица продолжает развиваться, сохраняя при этом знаковые места. Поэтому Москва остается естественной декорацией для новых историй и появляется на экране в самых разных образах», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В программу видеоэкскурсии включили отрывки из фильмов «Подкидыш», «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «Москва — любовь моя» и других картин.

Их объединил не только захватывающий сюжет, но и сама столица, которая постепенно становится самостоятельным персонажем.

У каждого десятилетия в кино своя Москва. В 1930-е годы она выглядит масштабной и парадной, в 1960-е — легкой и романтичной, в 1980-е — деловой и энергичной, а в 1990-е приобретает более контрастный характер.

В XXI веке столица предстает одновременно современной, динамичной и визуально разнообразной, сочетая исторические пространства с новой архитектурой.

После экскурсии гости проверят свои знания в интерактивной викторине. Она начнется в 12:40, 15:40 и 18:40. Такой формат позволит не только вспомнить любимые фильмы, но и внимательнее посмотреть на городские детали, которые легко не заметить при обычном просмотре.

Ярким дополнением к программе станут пятиминутные светотехнические шоу, которые запустят в павильоне «Макет Москвы» каждые полчаса, за исключением времени видеоэкскурсий

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте.

Ранее стало известно, что Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий в столице программу реновации, по итогам первых шести месяцев текущего года стал лидером по объему введенного жилья среди всех компаний-застройщиков России.