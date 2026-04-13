Овчинский: посетители выставки «Геометрия прогресса» увидят изменения Москвы

Посвященная изменениям столицы фотовыставка «Геометрия прогресса» откроется в Центре Гиляровского 17 апреля. Для экспозиции собрали лучшие работы одноименного конкурса, в котором приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Авторы работ показали, как изменилась городская среда столицы с точки зрения архитектуры, благоустройства и инженерных решений. Зрители увидят, как развиваются знакомые пространства в условиях современного города.

«Фотография помогает взглянуть на город под другим углом. В работах участников видно, как архитектура и инженерные решения формируют новый визуальный язык столицы. Такие проекты дают возможность заметить детали, которые в повседневной жизни часто остаются без внимания», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Выставка «Геометрия прогресса» объединит работы авторов с разным опытом и стилем. Кто-то в своих фотографиях сделал акцент на геометрии современных зданий, другие выбрали игру света и тени, формирующую столичные пейзажи. Благодаря разному сочетанию работ экспозиция позволит создать своеобразный диалог между городским пространством и теми, кто наблюдает за ходом его развития.

В день открытия организаторы вручат награды победителям и призерам конкурса, чьи работы ярко продемонстрировали, что Москва стала пространством постоянного движения и роста.

«Геометрия прогресса» даст возможность по-новому взглянуть на знакомые места и почувствовать масштаб изменений. Через фотографии зрители увидят формирование облика современного города.

Желающие увидеть Москву с необычного ракурса могут посетить Центр Гиляровского в Столешниковом переулке со вторника по воскресенье, с 11:00 до 21:00. Вход на фотовыставку «Геометрия прогресса» свободный.

Российская столицы постоянно развивается. Это можно увидеть по реализации программы реновации. Только в прошлом году в городе ввели в эксплуатацию рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Это 119 домов с более чем 35 тысячами квартир.

Всего в программу реновации включили 5176 старых домов, чьи жители переедут в современные новостройки.