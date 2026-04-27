Овчинский: подготовка к возведению дома по реновации началась на улице Плющева

Подготовительный этап к строительству дома по программе реновации начался на улице Плющева в Перове. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что в этой части района есть вся необходимая инфраструктура и хорошая транспортная доступность.

«Строительная площадка расположена по адресу: улица Плющева, земельный участок 17/3. Сейчас на территории идет снос старого здания, на месте которого построят современный односекционный дом площадью около 13,5 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 149 квартир площадью почти восемь тысяч квадратных метров», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он добавил, что новостройку возведут в районе Перово со всей необходимой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Рядом находится одноименная станция МЦД, а для автомобилистов есть удобный выезд на Перовскую эстакаду. Около дома — школа, городская поликлиника, библиотека и два парка.

На первом этаже нового дома откроют магазины, кофейни, пункты выдачи заказов и другие сервисы, которыми воспользуются жильцы. В подъезде организуют комнату для консьержа и помещение для хранения детских колясок, велосипедов и личного инвентаря жителей.

Новое здание возведут на участке площадью 0,4 гектара. Для облицовки жилого комплекса используют керамогранитную плитку со вставками из стальных оцинкованных панелей. Это придаст дому медно-коричневые, бежевые и черные оттенки.

Прилегающую территорию благоустроят: обеспечат безбарьерную среду, а во дворе установят детскую и спортивную площадки с зоной для отдыха. На подземном этаже появится паркинг для автомобилей.

Москва перешла на программу реновации в августе 2017 года для расселения 5176 старых домов и предоставления миллиону горожан квартир в новых и благоустроенных домах. Мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза и отметил, что она создает полноценную среду для жизни.

Большие объема ввода жилья сделали столицу лидером по строительству, а также помогли в реализации инициатив национального проекта «Инфраструктура для жизни».